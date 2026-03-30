Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2026, με την δημιουργία νέου κωδικού Α.Λ.Ε 030.3170105078 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη».

2.Λήψη απόφασης για έγκριση και προώθηση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου (άρ.107 του Ν.4483/2017), στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2026 στον Δήμο Ηρακλείου.

3. Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 1915 –1993, Αναδρομική έκθεση» σε βάρος του ΑΛΕ: 015.2420907003 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εικαστικών εκθέσεων στη Βασιλική Αγίου Μάρκου», CPV79950000-8 : Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, για το ποσό των 74.400,00€ με ΦΠΑ 24%.

4. Εξειδίκευση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρων Αθηνών για τη σύνταξη, κατάθεση, προσδιορισμό και επίδοση έφεσης με αρ. κατ. 133/2026 κατά της με αρ. 87/2026 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, επί της με αρ. κατ. 3541/2025 αγωγής των έμμισθων δικηγόρων Ηρακλείου.

5. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.