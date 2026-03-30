Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2026, με την δημιουργία νέου κωδικού Α.Λ.Ε 030.3170105078 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη».

2.Λήψη απόφασης για έγκριση και προώθηση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου (άρ.107 του Ν.4483/2017), στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2026 στον Δήμο Ηρακλείου.

3. Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 1915 –1993, Αναδρομική έκθεση» σε βάρος του ΑΛΕ: 015.2420907003 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εικαστικών εκθέσεων στη Βασιλική Αγίου Μάρκου», CPV79950000-8 : Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, για το ποσό των 74.400,00€ με ΦΠΑ 24%.

4. Εξειδίκευση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρων Αθηνών για τη σύνταξη, κατάθεση, προσδιορισμό και επίδοση έφεσης με αρ. κατ. 133/2026 κατά της με αρ. 87/2026 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, επί της με αρ. κατ. 3541/2025 αγωγής των έμμισθων δικηγόρων Ηρακλείου.

5. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή στην Ενθρόνιση...

0
ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΗ Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και...

Γαύδος: Τέλος στην περιπέτεια για τους 47...

0
Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η επιχείρηση επιστροφής των...

Ρέθυμνο:Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή στην Ενθρόνιση...

0
ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΗ Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και...

Γαύδος: Τέλος στην περιπέτεια για τους 47...

0
Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η επιχείρηση επιστροφής των...
Προηγούμενο άρθρο
Γαύδος: Τέλος στην περιπέτεια για τους 47 μαθητές και συνοδούς – Ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή στην Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή στην Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΗ Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και...

Γαύδος: Τέλος στην περιπέτεια για τους 47 μαθητές και συνοδούς – Ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η επιχείρηση επιστροφής των...

Νέα Επιμορφωτικά Προγράμματα από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστήριο ο «Φραπές» – Αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το «παρών» στο δικαστήριο έδωσε ο κατά κόσμον Γιώργος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST