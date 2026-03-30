Ρέθυμνο:Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή στην Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΗ

Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ

Σπήλι 29 Μαρτίου 2026

Με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού, συγκίνησης και ειλικρινούς χαράς, η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συμμετέχουν σήμερα σε μία κορυφαία εκκλησιαστική και κοινωνική στιγμή: την ενθρόνιση του νέου Ποιμενάρχη της ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Σεβασμιώτατε,

Η ευλογημένη γη που καλείστε να διακονήσετε δεν είναι απλώς ένας γεωγραφικός τόπος. Είναι γη μαρτυρική και ηρωική, γη αγίων, αγωνιστών και μαρτύρων της πίστεως και της ελευθερίας. Από τα ορεινά της Συβρίτου έως τα περήφανα και ανυπότακτα Σφακιά, και από τις ιστορικές εστίες της Λάμπης έως κάθε μικρό χωριό της επαρχίας, η Ορθοδοξία υπήρξε πάντοτε φάρος που καθοδηγούσε τον λαό στους δύσκολους καιρούς.

Δεν μπορούμε παρά να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τους αγώνες του κρητικού λαού κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, τις επαναστάσεις που κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας, καθώς και τη σπουδαία συμβολή της Εκκλησίας της Κρήτης στη διατήρηση της ταυτότητας, της γλώσσας και της πίστης του λαού μας. Τα Σφακιά, σύμβολο ελευθερίας και αντίστασης, αποτελούν ζωντανή μαρτυρία αυτής της ιστορικής συνέχειας.

Ο λαός αυτής της ευλογημένης περιοχής, περήφανος και φιλόξενος, βαθιά ριζωμένος στην παράδοση αλλά και ανοιχτός στο μέλλον, σας υποδέχεται σήμερα με σεβασμό, αγάπη και υψηλές προσδοκίες. Σας υποδέχεται ως πνευματικό του πατέρα, ως καθοδηγητή και συμπαραστάτη στις χαρές και στις δοκιμασίες της ζωής.

Η ενθρόνισή σας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας ποιμαντικής περιόδου, σε μια εποχή κατά την οποία οι προκλήσεις είναι πολλές και πολυδιάστατες. Η κοινωνία μας δοκιμάζεται από οικονομικές δυσκολίες, κοινωνικές ανισότητες και κρίση αξιών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Εκκλησία καλείται να αρθρώσει λόγο αληθείας, ελπίδας και αγάπης, να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή.

Σεβασμιώτατε,

Το έργο που αναλαμβάνετε απαιτεί πνευματική δύναμη, διάκριση, ταπείνωση και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Είμαστε βέβαιοι ότι, με τη χάρη του Θεού και την ποιμαντική σας σοφία, θα ανταποκριθείτε επάξια σε αυτή τη μεγάλη αποστολή.

Η Περιφέρεια Κρήτης αναγνωρίζει βαθύτατα τον πολυδιάστατο ρόλο της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται μόνο για έναν θρησκευτικό θεσμό, αλλά για έναν πυλώνα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και πολιτισμού. Το έργο που επιτελείται μέσα από τις ενορίες, τα ιδρύματα και τις δομές της Εκκλησίας αποτελεί πολύτιμη προσφορά προς την κοινωνία, ιδιαίτερα προς τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας.

Ως Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, επιθυμώ να εκφράσω τη βούληση και τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στο έργο σας. Η συνεργασία Εκκλησίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι απλώς επιθυμητή· είναι αναγκαία. Μαζί μπορούμε να στηρίξουμε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, να ενισχύσουμε την παιδεία και τον πολιτισμό, να σταθούμε δίπλα στους νέους και στις οικογένειες, να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε την πλούσια πολιτιστική και πνευματική μας κληρονομιά.

Σε έναν τόπο όπως ο δικός μας, όπου η παράδοση δεν αποτελεί απλώς μνήμη αλλά ζωντανή πραγματικότητα, η παρουσία σας έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς πίστης, ιστορίας και κοινωνικής ενότητας.

Σεβασμιώτατε,

Σας καλωσορίζουμε με σεβασμό και αγάπη. Σας υποδεχόμαστε με την ελπίδα ότι η διακονία σας θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και προσφοράς για όλους μας.

Κλείνοντας, σας εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη, πνευματικό φωτισμό και μακροημέρευση. Είθε ο Θεός να ευλογεί κάθε σας βήμα και να καθοδηγεί το έργο σας προς όφελος της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Με αυτές τις σκέψεις, σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα μας βρείτε συνοδοιπόρους σε κάθε προσπάθεια προσφοράς και δημιουργίας.

Άξιος!