Σοκ από την αυτοκτονία γνωστού γιατρού στο Ηράκλειο!

Στην ιατρική κοινότητα επικρατεί “παγωμάρα” από την αυτοχειρία του 68χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν για χρόνια συντονιστής σε Κέντρο Υγείας, σε νομό της Κρήτης.
Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του (επίσης γιατρός), λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας, στο σπίτι όπου διέμεναν, σε συνοικία στα ανατολικά της πόλης.
Στην ιατρική κοινότητα επικρατεί “παγωμάρα” από την αυτοχειρία του 68χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν για χρόνια συντονιστής σε Κέντρο Υγείας, σε νομό της Κρήτης.
Κατά τις πληροφορίες, ο γνωστός γιατρός έδωσε τέλος στη ζωή του με αυτοσχέδιο βρόχο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο 68χρονος άφησε ένα ιδιόχειρο σημείωμα, μια ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, στο οποίο φέρεται να έγραψε ότι το ψυχικό βάρος που ένιωθε το τελευταίο διάστημα κι είχε διαταράξει την καθημερινότητά του, είχε γίνει πλέον μη διαχειρίσιμο.
Με αυτόν τον τρόπο προανήγγειλε το τέλος του, εξηγώντας αναλυτικά τούς λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.
