Ρέθυμνο:«Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα» στο Κλειστό Γήπεδο Περιβολίων

Σε ένα από τα πιο σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία παγκοσμίως είναι αφιερωμένη η πολυσχιδής εκδήλωση την οποία φιλοξενούν ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου αύριο, Τρίτη, 31 Μαρτίου από τις 09:00 έως τις 13:00, στο καταλλήλως διαμορφωμένο για τις ανάγκες της, Κλειστό Γήπεδο Περιβολίων.

Πρόκειται για την Εθνική Δράση που διοργανώνει η UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας με το σύνθημα «Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα».

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και έχουν προσκληθεί να την παρακολουθήσουν μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Ρεθύμνης, δάσκαλοι, καθηγητές και γονείς, με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια και μαθήματα σωστής διατροφής.

«Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση διότι φιλοξενούμε μια δράση που αφορά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σε συνεργασία με τη UNICEF και το Υπουργείο Υγείας παρέχουμε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα την ευκαιρία της ενημέρωσης και της πρόληψης ώστε να αντιμετωπισθεί η παιδική παχυσαρκία» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης Νίκος Προβιάς.