Ρέθυμνο:Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 5. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.

7:00 – Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Ελευθερίου Ατσιποπούλου.

18:00 – Εσπερινός.

19:30 – Ακολουθία του Νυμφίου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Νεκταρίου Τσεσμέ Ενορίας Πλατανέ.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6. ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

7:00 – Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις την Ιεράν Μονήν Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης.

18:00 – Μέγα Απόδειπνον.

19:30 – Ακολουθία του Νυμφίου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Επισκοπείου.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ.

7:00 – Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων.

18:00 – Μέγα Απόδειπνον.

19:30 – Ακολουθία του Νυμφίου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, Πολιούχου Ρεθύμνης.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 8. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

7:00 – Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Αντωνίου Ενορίας Πρασσών.

12:00 – Μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου εις τον Ιερόν Ιδρυματικόν Ναόν Αγίου Λουκά Νοσοκομείου Ρεθύμνης.

17:30 – Μικρόν Απόδειπνον και Μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου.

19:30 – Ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις την Ιεράν Μονήν Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ.

7:30 – Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Αναργύρων Ενορίας Περιβολίων.

Σημείωσις: Εις τον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Ρεθύμνης θα τελεσθή, δια τους εργαζομένους, πρωϊνή Θεία Λειτουργία, από ώρας 5.30 π.μ..

19:00 – Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Ενορίας Περάματος.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 10. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

9:00 – Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ο Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Ναόν Εισοδίων της Θεοτόκου Ενορίας Παγκαλοχωρίου.

17:00 – Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, ήτοι του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις την Ακολουθίαν του Επιταφίου εις τον Ιερόν Ιδρυματικόν Ναόν Αγίου Λουκά Νοσοκομείου Ρεθύμνης, τελεσθησομένης εν συνεχεία λιτανείας εντός αυτού, υπέρ υγείας των ασθενών και των εργαζομένων.

19:30 – Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, ήτοι του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

21:30 – Συνάντησις Επιταφίων της πόλεως Ρεθύμνης έμπροσθεν του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 11. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

7:30 – Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Ρεθύμνης.

23:00 – Κωδωνοκρουσία απάντων των Ιερών Ναών. Ακολουθία της Παννυχίδος.

24:00 – Τελετή της Αναστάσεως της οποίας έπονται ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 12. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

10:30 – Εναρκτήριος Αναστάσιμος Ακολουθία εις τον Ιερόν Ναόν Κυρίας των Αγγέλων πόλεως Ρεθύμνης.

10:45 – Πανηγυρική Λιτανεία της Αναστάσεως δια της οδού Αραμπατζόγλου, της πλατείας Τίτου Πετυχάκη και της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έως τον Ιερόν Ναόν Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, όπου θα τελεσθή ο Εσπερινός της Αγάπης, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ακολουθήση η ευλόγησις των πασχαλινών ωών και η διανομή τους εις τους πιστούς.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 13. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ.

7:00 – Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Επισκοπείου.

19:00 – Μέγας Εσπερινός. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης εις την οικίαν Παλαφούτη.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 14. ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ.

7:00 – Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις την πανηγυρίζουσαν Ιεράν Μονήν Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Σπηλίου Ρεθύμνης.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ.

7:00 – Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Ενορίας Σισών.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 16. ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ.

7:00 – Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Τίτου εντός του Επισκοπικού Οίκου.

19:00 – Μέγας Εσπερινός. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα χοροστατήση εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγής Ενορίας Αμνάτου.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ.

7:00 – Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ιερουργήση εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγής Ενορίας Αλφάς.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 18. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

Ο Σεβασμιώτατος, ανταποκρινόμενος εις την ευγενικήν πρόσκλησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, θα μετάσχη εις την Ιεράν Πανήγυριν του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Νικήτα του εν Σέρραις, κομίζων και καταθέτων τη Εκκλησία των Σερρών τεμάχιον εκ των ιερών λειψάνων των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων Ρεθύμνης.

Ρέθυμνον, Άγιον Πάσχα 2026

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ