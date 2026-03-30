Βενιζέλειο: Οδηγός επικοινωνίας για παράπονα και επαίνους – Η πρωτοβουλία της Μαρίνας Καλογριδάκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πολίτες προχωρά το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, με πρωτοβουλία της υποδιοικήτριας Μαρίνας Καλογριδάκη, η οποία παρουσίασε ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο για τη διαδικασία υποβολής παραπόνων και ευχαριστηρίων.

Το βίντεο λειτουργεί ως πρακτικός οδηγός, παρουσιάζοντας με απλό και σαφή τρόπο τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε πολίτης, είτε επιθυμεί να εκφράσει κάποιο παράπονο είτε να αναγνωρίσει την προσπάθεια του προσωπικού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη διαφάνεια και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάδειξη του έργου των εργαζομένων.

Όπως τονίζει η κ. Καλογριδάκη, «ο ασθενής δεν είναι απλώς στο επίκεντρο, είναι η απόλυτη προτεραιότητα», υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση του συστήματος υγείας.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

