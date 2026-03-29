Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τουρισμός για Όλους: Πώς θα πάρετε το voucher των 200 – 600 ευρώ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι να ανοίξει για τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» που χορηγεί επιταγές (voucher) διακοπών έως 600 ευρώ.

Για το 2026 το πρόγραμμα προβλέπεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, νωρίτερα από άλλες χρονιές, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προγραμματίσουν νωρίς τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026

Τα ποσά ανά κατηγορία δικαιούχων

-Voucher 200 ευρώ: Για δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προσοχή: Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, που ενδέχεται να φτάσει έως 2.000 ευρώ.

-Voucher 300 ευρώ: Αφορά τρίτεκνους και πολύτεκνους.

-Voucher 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Απαραίτητο το ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

-Voucher 600 ευρώ: Για ΑμΕΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω), με τα ίδια εισοδηματικά όρια.

Οι σεζόν για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους:

-Υψηλή περίοδος: Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

-Χαμηλή περίοδος: Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

Καταλύματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS.

Αυτό περιλαμβάνει:

-ξενοδοχεία

-ενοικιαζόμενα δωμάτια

-camping

-οργανωμένες κατασκηνώσεις σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

Τρόποι εξαργύρωσης του voucher

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

-μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone

-μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων

-με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι...

0
Σε φάση επεξεργασίας βρίσκεται νέο πακέτο οικονομικής στήριξης, στο...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια...

0
Με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός...

Προηγούμενο άρθρο
Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της νέας «επιταγής» στήριξης
ΠΚ team
ΠΚ team
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της νέας «επιταγής» στήριξης

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε φάση επεξεργασίας βρίσκεται νέο πακέτο οικονομικής στήριξης, στο...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

ΠΚ team ΠΚ team -
Με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός...

Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης τραγουδίστριας στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο όπως...

Τα ‘σπασε ο Αντώνης Μαρτσάκης! Γλέντι μέχρι πρωίας για τους απόδημους Κρήτες του Μόντρεαλ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST