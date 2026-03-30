Καιρός στην Κρήτη: Ήπια Τρίτη και μετά… «ERMINIO» με ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και νότια!

Αρχικά ήπιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη 31 Μαρτίου στην Κρήτη, ωστόσο το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει ραγδαία από τα μέσα της εβδομάδας, με την έλευση του βαρομετρικού συστήματος ERMINIO, το οποίο φέρνει ισχυρή επιδείνωση σε όλη τη χώρα. Για αύριο Τρίτη, στην Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, δίνοντας τοπικές βροχές ή όμβρους. Τα φαινόμενα θα εμφανιστούν αρχικά στο νησί και σταδιακά θα επηρεάσουν και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους νοτιοανατολικούς με παρόμοια ένταση, ενώ τη νύχτα αναμένεται ενίσχυσή τους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, θα είναι σύντομης διάρκειας. Από την Τετάρτη 1 Απριλίου, το σύστημα ERMINIO, που έχει σχηματιστεί στη δυτική Μεσόγειο, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα με εκτεταμένα και ισχυρά φαινόμενα. Προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες μεγάλης διάρκειας και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας αναμένονται και χιονοπτώσεις, κυρίως την Τετάρτη. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και θα επεκταθούν προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Εύβοια. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη αναμένεται και η εικόνα στην Αττική, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν ένταση και διάρκεια μέχρι τις βραδινές ώρες. Στη συνέχεια, η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με τους ανέμους να ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα. Την Πέμπτη 2 Απριλίου, το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ φαινόμενα θα επιμείνουν και σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Κρήτη, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν ήδη προχωρήσει σε προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών, καθώς ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα σε μετακινήσεις και υποδομές λόγω της έντασης των φαινομένων.