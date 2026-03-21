Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μάχη Καραλής – Ντουπλάντις, πότε αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κλειστό Στίβου ο Έλληνας πρωταθλητής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τιτατονομαχία περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου (21/03, 19:25) στο Τορούν ανάμεσα σε Εμμανουήλ Καραλή και Άρμαντ Ντουπλάντις στον τελικό του Παγκόσμιου Κλειστού Στίβου.

Η φετινή σεζόν θεωρείται ίσως η πιο εντυπωσιακή όλων των εποχών, καθώς έξι αθλητές έχουν υπερβεί τα 6,00 μ., ενώ δύο από αυτούς, ο Άρμαντ Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής, έχουν φτάσει τα 6,15 μ. Ο τελικός αναμένεται να είναι πιο συναρπαστικός από ποτέ, ενώ μένει να δούμε αν ο Μανόλο καταφέρει να «σπάσει» άλλο ένα ρεκόρ.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο 21/3
Πρωί
11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη

13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος

Απόγευμα
19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής

20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη (αν προκριθεί)

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, (αν προκριθεί)

Κυριακή 22/3
Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα
18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Eαρινή Ισημερία 2026: Τι ώρα μπαίνει επίσημα η άνοιξη
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST