Νέα ψηφιακή εποχή για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου

Υπογράφηκε η σύμβαση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διάδρασης των Υπηρεσιών

Τη σύμβαση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσία των Αντιδημάρχων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη και Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη.

Σε δήλωσή του αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον Δήμο Ηρακλείου εξ αποστάσεως, για κάθε συναλλαγή. Όπως είναι εξίσου σημαντικό για τον Δήμο μας να έχει ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα, στο οποίο οι διαδικασίες θα γίνονται ταχύτερα και με ενιαίο τρόπο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα ενισχύσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας προσφέροντας ομαλή και συνεχόμενη ροή των πληροφοριών. Θα διευκολύνει τον συντονισμό και τον προγραμματισμό μας και θα συμβάλλει στην πληροφόρηση, τόσο για τη λειτουργία του συστήματος συνολικά, όσο και για κάθε τομέα ξεχωριστά. Θα διευκολύνει τους ίδιους τους εργαζομένους στις καθημερινές εργασίες, καθώς και τους πολίτες σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Δήμο μας».

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες, την ενίσχυση των διαδικασιών συντονισμού και πληροφόρησης, την τηλεματική συνεργασία και τη διάδραση μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών.

Το νέο σύστημα θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους τομείς της διαχείρισης οικονομικών πόρων, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των δημοτικών εσόδων, της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των αιτημάτων των πολιτών, καθώς και των ηλεκτρονικών πληρωμών οφειλών. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, εκπαίδευσης υπαλλήλων και λειτουργίας helpdesk.

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης σε δήλωσή του τόνισε: «Επιχειρούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου δημιουργώντας ένα ψηφιακά εξελιγμένο περιβάλλον, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και η απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου.

Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν καλύτερα και ευκολότερα τις υπηρεσίες που ο Δήμος τους παρέχει. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλουμε το νέο προϋπολογισμό του 2026 σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει το Προεδρικό Διάταγμα 54, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης όλων των συστημάτων, με συνέπεια να έχουμε όλη την πληροφορία που χρειαζόμαστε για οποιοδήποτε επιχειρησιακό βήμα ο Δήμος κάνει από τώρα και στο εξής».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης από την πλευρά του, επεσήμανε: «Σήμερα, ύστερα από μήνες επίμονης και συστηματικής δουλειάς, υπογράφουμε ως Δήμος Ηρακλείου τη σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει τον ουσιαστικό λειτουργικό εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Οικονομικής μας Υπηρεσίας.

Πρόκειται για μια συμφωνία – ορόσημο που θωρακίζει τον Δήμο απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος και αναβαθμίζει ριζικά τον τρόπο που λειτουργεί η διοίκησή μας με περισσότερη διαφάνεια, διαλειτουργικότητα και δια-τμηματική συν-λειτουργία. Με αυτή την υπογραφή, γυρίζουμε σελίδα: από την “αναλογική” εποχή, στη νέα εποχή της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της σύγχρονης ψηφιακής διοίκησης. Δημιουργούμε έναν Δήμο αξιόπιστο, λειτουργικό και προσβάσιμο σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε πολίτη».

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει τα Υποσυστήματα:

• Οικονομικής Διαχείρισης

• Διαχείρισης Επιχειρησιακού Σχεδίου και Έργων

• Εργαλείων μετάβασης στο ΠΔ54

• Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myData )

• Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων μέσω Α.Α.Δ.Ε.

• Ανταποδοτικών Τελών & Τελών Ακίνητης Περιουσίας

• Δημοτικής Αστυνομίας και Προστίμων

• Τελών και Φόρων Επιχειρήσεων

• Εισφορά Γης σε Χρήμα

• Κοιμητηρίων

• Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Μισθωμάτων

• Άρδευσης

• Γραφείου Κίνησης Οχημάτων

• Ανθρώπινου Δυναμικού

• Διαδικασιών

• Αιτημάτων πολιτών – Ηλεκτρονικής Πληρωμής Οφειλών

Καθώς και των Υπηρεσιών:

• Μελέτη Εφαρμογής

• Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης

• Μετάπτωσης δεδομένων

• Εκπαίδευσης

• Δοκιμαστικής Λειτουργίας

• Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (για 36 μήνες)

Το έργο έχει προϋπολογισμό 611.940 ευρώ με ΦΠΑ, διάρκεια 42 μηνών (6 μήνες υλοποίησης και 36 μήνες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας). Η υλοποίησή του ξεκίνησε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη και από τις αρχές του 2025 βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη.