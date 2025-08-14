Νέα τραγωδία με νεκρό σε δρόμο της Κρήτης

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 25χρονος οδηγός σε σφοδρό τροχαίο κοντά στον Ταυρωνίτη

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης – Ερευνώνται τα αίτια

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μετά τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή του Ταυρωνίτη, με θύμα έναν 25χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε στηθαίο στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ έχει αναλάβει την προανάκριση για να αποσαφηνίσει τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.https://www.neakriti.gr/