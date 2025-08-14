ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Νέα τραγωδία με νεκρό σε δρόμο της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 25χρονος οδηγός σε σφοδρό τροχαίο κοντά στον Ταυρωνίτη

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης – Ερευνώνται τα αίτια
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μετά τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή του Ταυρωνίτη, με θύμα έναν 25χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε στηθαίο στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ έχει αναλάβει την προανάκριση για να αποσαφηνίσει τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.https://www.neakriti.gr/

Δήμος Ηρακλείου:Μεταρρυθμίσεις και έργα η ανασκόπηση του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού

Team Πολ. Κρήτης -
Καλησπέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Λόγω συνδυασμού φόρτου εργασίας...

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων:Σχόλιο για τις κατά συρροή…αγαθοεργίες…

Team Πολ. Κρήτης -
Το διάστημα μόλις του τελευταίου μήνα, μαθαίνουμε από τοπικά...

Ενίσχυση των υποδομών σε Σούδα, Λάρισα από τις ΗΠΑ

Team Πολ. Κρήτης -
Το αμερικανικό ενδιαφέρον για ενίσχυση των υποδομών στις βάσεις...

Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Εκπέμπουν SOS οι γιατροί!

Team Πολ. Κρήτης -
Αποψιλώνεται... επικίνδυνα το νοσοκομείο Ρεθύμνου: Εκπέμπουν SOS οι γιατροί! Σοβαρές...

