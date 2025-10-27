ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός οδηγός μετά από πτώση σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τη ζωή του πέφτοντας με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό στον μικρό οικισμό Ανωγείων της δημοτικής ενότητας Νεάπολης
Σοκ στην Κρήτη με έναν ακόμα άνθρωπο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε βαθύ γκρεμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (27/10) κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του οδηγού από τον γκρεμό, το βάθος του οποίου έφτανε τα 300 μέτρα.

Δυστυχώς, οι πυροσβέστες παρέδωσαν τον άνδρα νεκρό στο ΕΚΑΒ, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Η τραγωδία υπενθυμίζει τους κινδύνους που κρύβουν οι ορεινοί δρόμοι της Κρήτης, ιδιαίτερα σε σημεία με απότομες και επικίνδυνες στροφές. https://www.neakriti.gr/

