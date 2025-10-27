ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Πλατανιά:Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940» στο Δήμο Πλατανιά.

Σας στέλνουμε πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940 για ενημέρωση σας και συμμετοχή σας σε αυτές.

Συνημμένα:
Πρόγραμμα εορτασμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «28ης Οκτωβρίου 1940» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων (πλατεία Βουκολιών) & Κατάθεση στεφάνωνΠαρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών, του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών & του Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας
10:40
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη & Κατάθεση στεφάνων

11:00 Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη & του Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων &
Κατάθεση στεφάνων
10:30 Παρέλαση μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού, Νηπιαγωγείου -Δημοτικού Σχολείου Σκινέ-Φουρνέ, Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου-Βατόλακου & Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού.

ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ
09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου
09:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων

ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ
09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Μεταμόρφωση Σωτήρος στο Σκινέ
09:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στο Σκινέ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κολυμβάρι

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων & Κατάθεση Στεφάνων
Παρέλαση αντιπροσωπίας μαθητών από τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου, το Νηπιαγωγείο -Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου και το Γυμνάσιο-Λύκειο Κολυμβαρίου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ
09:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισας στη Σπηλιά
10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στη Σπηλιά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Πλατανιά
10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Πολεμικό Καταφύγιο στο χώρο της Εκκλησίας & Κατάθεση στεφάνων

ΓΕΡΑΝΙ
09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου
10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στο κάτω Γεράνι

ΜΑΛΕΜΕ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Μάλεμε
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός οδηγός μετά...

0
Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τη ζωή του πέφτοντας με...

Χανιά:Συνεχίζεται η έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2025» και...

0
Με μεγάλη ανταπόκριση και μεγάλη συμμετοχή από την εκπαιδευτική...

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός οδηγός μετά...

0
Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τη ζωή του πέφτοντας με...

Χανιά:Συνεχίζεται η έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2025» και...

0
Με μεγάλη ανταπόκριση και μεγάλη συμμετοχή από την εκπαιδευτική...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός οδηγός μετά από πτώση σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πρόσληψη 38 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από 28/10 έως 6/11 οι αιτήσεις για οκτάμηνες συμβάσεις Την...

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο κλείνουν πάνω από...

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός οδηγός μετά από πτώση σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τη ζωή του πέφτοντας με...

Χανιά:Συνεχίζεται η έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2025» και η εικονική περιήγηση στην Πύλη Sabbionara

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη ανταπόκριση και μεγάλη συμμετοχή από την εκπαιδευτική...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST