Δήμος Πλατανιά:Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

«Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940» στο Δήμο Πλατανιά.

Σας στέλνουμε πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου

της 28ης Οκτωβρίου 1940 για ενημέρωση σας και συμμετοχή σας σε αυτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «28ης Οκτωβρίου 1940» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων (πλατεία Βουκολιών) & Κατάθεση στεφάνωνΠαρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών, του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών & του Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας

10:40

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη & Κατάθεση στεφάνων

11:00 Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη & του Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού

10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων &

Κατάθεση στεφάνων

10:30 Παρέλαση μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού, Νηπιαγωγείου -Δημοτικού Σχολείου Σκινέ-Φουρνέ, Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου-Βατόλακου & Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού.

ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ

09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου

09:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων

ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ

09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Μεταμόρφωση Σωτήρος στο Σκινέ

09:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στο Σκινέ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κολυμβάρι

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων & Κατάθεση Στεφάνων

Παρέλαση αντιπροσωπίας μαθητών από τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου, το Νηπιαγωγείο -Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου και το Γυμνάσιο-Λύκειο Κολυμβαρίου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ

09:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισας στη Σπηλιά

10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στη Σπηλιά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Πλατανιά

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Πολεμικό Καταφύγιο στο χώρο της Εκκλησίας & Κατάθεση στεφάνων

ΓΕΡΑΝΙ

09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στο κάτω Γεράνι

ΜΑΛΕΜΕ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Μάλεμε

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων