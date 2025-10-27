ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συνεχίζεται η έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2025» και η εικονική περιήγηση στην Πύλη Sabbionara

Με μεγάλη ανταπόκριση και μεγάλη συμμετοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα συνεχίζονται οι ακόλουθες εκθέσεις – εκπαιδευτικές δράσεις του Δήμου Χανίων:

Α) Έκθεση: «Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2025» στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά, παρέχοντας τη δυνατότητα στη σχολική κοινότητα και όχι μόνο, να προσεγγίσει άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου του μεγάλου συνθέτη.

Η έκθεση παρουσιάστηκε, για πρώτη φορά, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου το 2005, με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης, 80 Χρόνια», στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων του Μίκη Θεοδωράκη, περιλαμβάνοντας ντοκουμέντα από το Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη & τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη».

Η έρευνα και η επιλογή του υλικού ανήκουν στη Μουσικολόγο, Βάλια Βράκα, και τον Ιστορικό, Τάσο Σακελαρόπουλο, ενώ την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Δημήτρης Αντωνακάκης. Σήμερα, παρουσιάζεται στην πατρική οικία του Γιάννη και του Μίκη Θεοδωράκη, σε επιμέλεια Λευτέρη Λαμπράκη.

Ωράριο: Τρίτη – Σάββατο, ώρες 9:00 – 13:00, Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη, Γαλατάς Χανίων
Επισκέψεις σχολείων με ραντεβού στο τηλέφωνο του Τμήματος Πολιτισμού: 28213 41613 ή μέσω email στο: politismos@chania.gr
Είσοδος ελεύθερη

Β) Εικονική περιήγηση και προβολή των μνημείων της Παλιάς Πόλης του Δήμου Χανίων στην Πύλη Sabbionara
Ο χρήστης – επισκέπτης θα ξεναγηθεί εικονικά μέσω συστήματος βίντεο προβολέων, που προβάλλουν ενιαίο οπτικό περιεχόμενο έως και 360 μοίρες, σχετικό με τα μνημεία της Παλιάς Πόλης των Χανίων.
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 – 14:00 και Σάββατο: 08:00 – 14:00
Είσοδος ελεύθερη

