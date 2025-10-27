Ρέθυμνο:Προβολή ταινίας «ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ» στο 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ της Ελένης Αλεξανδράκη, στο Σπίτι Πολιτισμού

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 20:00

Είσοδος Ελεύθερη

Το 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 (8o N.S. Art Festival 2025) σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την ταινία «ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ» του Γιάννη Ατζακά σε σκηνοθεσία της Ελένης Αλεξανδράκη.

Η σκηνοθέτης – η οποία θα είναι και παρούσα στην προβολή της ταινίας – σημειώνει:

“Η ταινία μου ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ είναι ελεύθερη διασκευή των βιβλίων «Διπλωμένα Φτερά» & «Θολός Βυθός» του Γιάννη Ατζακά. Επικεντρώνεται στην ζωή του Γιάννη, στην σκέψη του, στην ψυχή του και στη διαδρομή του από τη μέρα που ξεριζώνεται από το φυσικό του περιβάλλον και εκτοπίζεται σε έναν κόσμο επιβεβλημένο, μέχρι την στιγμή που καταφέρνει να εξομολογηθεί τα όσα έζησε, στον άνθρωπο που τον στοίχειωσε για χρόνια με την απουσία του.

Παρόλο που η ιστορία διαδραματίζεται σε μια παλαιότερη εποχή, δεν επιδιώκεται στην εικόνα της ταινίας ακριβής ιστορική αναπαράσταση. Ο ακαθόριστος χώρος, οι γωνίες λήψης, η ακινησία της μηχανής και οι φακοί που χρησιμοποιήσαμε, επιχειρούν να δημιουργήσουν το σύμπαν του μυαλού του ήρωα. Πραγματικότητα, όνειρα, εφιάλτες και φαντασιώσεις αναδύονται μέσα από το άπατο πηγάδι της μνήμης του…

Συναντήθηκα με το βιβλίο ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ τον Ιούνιο του 2009, όταν η φίλη συγγραφέας Κλαίρη Μιτσοτάκη με κάλεσε στην παρουσίαση του. Δεν ήξερα τίποτα τότε για τον συγγραφέα και για το βιβλίο, και ελάχιστα για το θέμα των Παιδοπόλεων.

Από την εξαιρετική παρουσίαση της Μιτσοτάκη, της ιστορικού Riki van Boeschoten και του αείμνηστου φιλόλογου Παναγιώτη Μουλλά πήραμε – όσοι ήμασταν εκεί – μια απολύτως σφαιρική εικόνα του ιστορικού πλαισίου της αφήγησης και του χαρακτήρα που περιγράφεται στο βιβλίο.

Μετά μίλησε ο συγγραφέας Γιάννης Ατζακάς, που είναι ο αληθινός πρωταγωνιστής της αυτοβιογραφικής ιστορίας του. Ήταν εντυπωσιακό να ακούς αυτόν τον άνδρα να μιλάει για την ζωή του και το έργο του. Ήταν αυθεντικά αμήχανος και διέκρινες ίχνη μιας ερμητικά κλειστής μνήμης και κάποιων καταπιεσμένων τραυμάτων, τα οποία παλεύει να απελευθερώσει και να θεραπεύσει μέσα από το γράψιμο.

Παρόλο που μεγάλωσα σε εντελώς διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον και σε κατοπινότερη εποχή, ένιωσα μια παράξενη συνάφεια με τον Γιάννη Ατζακά. Ίσως, γιατί στην επταετία της χούντας έτυχε να πηγαίνω στο σχολείο και ο σκοταδισμός και τα ιστορικά ψεύδη που μας δίδασκαν τότε, ήταν περίπου ταυτόσημα με την προπαγάνδα που γινόταν μέσα στις μετεμφυλιακές Παιδοπόλεις.

Η ιδέα του να κάνω μια ταινία από τα βιβλία του Γιάννη Ατζακά αμέσως γαντζώθηκε στο μυαλό μου, γιατί εκτός από τον θελκτικό τρόπο με τον οποίο μεταδίδει ο συγγραφέας την εμπειρία του και την τότε αφέλεια της παιδικής του σκέψης, συνειδητοποίησα πόσο συχνά η προστασία των παιδιών συνδυάζεται με την εκμετάλλευση της αθωότητας τους και πόσο αυτό είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να είναι – δυστυχώς – επίκαιρο με χίλιους δυο τρόπους.

Μάλιστα σοκαρίστηκα πραγματικά όταν, κάνοντας έρευνα για το σενάριο, ανακάλυψα πολλές αντίστοιχες ιστορίες ανθρώπων απ’ όλο τον κόσμο και σε διάφορες εποχές. Εξού και πριν γυρίσω τον «Θολό Βυθό» έκανα και το ντοκιμαντέρ «Ξεριζωμένοι» που αφορούσε στην ιστορία του Γιάννη αλλά και σε άλλες ιστορίες ξεριζωμένων παιδιών από διάφορα μέρη του κόσμου που ταλαιπωρήθηκαν εξ αιτίας της ανελέητης πολιτικής των τόπων τους.”

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Αλεξανδράκη Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός. Γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Σπούδασε κινηματογράφο στην Σορβόννη, Paris I, (License 1980) και στο National Film and TV School της Αγγλίας (Αποφοίτηση 1985). Είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, γιατί πιστεύει ότι δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη. Ταινίες της έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Φιλμογραφία ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ Μυθοπλασία 2024 ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟΙ Ντοκιμαντέρ 2022 Cosmocinema Award / London Greek Film Festival 2024 ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ, ο πιο γλυκός μισάνθρωπος Ντοκιμαντέρ 2018 Βραβείο της ΠEKK / 20ό Φεστ. Ντοκιμαντέρ Θεσ/νίκης. 2018, 1ο βραβείο για το ελληνικό ντοκιμαντέρ / Aegean Docs Festival, 2018 Τιμητική Διάκριση / Docfest της Χαλκίδας 2018

Ο ΑΡΣΙΒΑΡΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ Μυθοπλασία 2008 Χρυσό βραβείο Remi στο WorldFest Χιούστον 2009 Η ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ Μυθοπλασία 2004 Ειδική μνεία Φεστιβάλ Οικολογικού Κινηματογράφου Ρόδου, 2005 Ελληνικό Κρατικό Βραβείο Μουσικής στον Νίκο Παπάζογλου 2005 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΟΥΣ ΜΥΡΟΥ Ντοκιμαντέρ 2002 ΜΥΡΙΖΕΙ ΠΑΣΚΑ Ντοκιμαντέρ1999

ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Μυθοπλασία 1995 Βραβείο Mionneto Film Award / Forum / Φεστιβάλ Βερολίνου 1996, Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στην Αμαλία Μουτούση για την ερμηνεία της / Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης 1996 Βραβείο καλύτερης ηθοποιού Φεστιβάλ Βαγιαδολίδ 1996 ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ Ντοκιμαντέρ 1994 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ντοκιμαντέρ 1990 (σειρά 6×30’) Βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφος και Πραγματικότητα 1990.

INFO:

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ, της Ελένης Αλεξανδράκη

Ημερομηνία: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 20:00

Χώρος: Σπίτι του Πολιτισμού (Ε. Βερνάρδου 12, Ρέθυμνο)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6976955084