Ηράκλειο:Μουσική εκδήλωση “Συμπόσιον” με τον Δημήτρη Μαραμή στις Άνω Αρχάνες

Μουσική εκδήλωση “Συμπόσιον” με τον Δημήτρη Μαραμή

στις Άνω Αρχάνες στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Κρήτης» της Περιφέρειας

με αφορμή την γιορτή του Άϊ Γιώργη του Μεθυστή και ελεύθερη είσοδο

Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζει στις Αρχάνες, μια συναυλία φόρο τιμής στην επί 5.000 έτη ιστορία αδιάλειπτης παραγωγής κρασιού στο νησί της Κρήτης. Εκεί που ο αέρας μοσχοβολά αμπέλι και οι μνήμες ζωντανεύουν την παράδοση, στον τόπο που έχει βαθιά ιστορία στο κρασί που ξεκινά από την Μινωική εποχή με ανακαλύψεις όπως το αρχαιότερο πατητήρι σταφυλιών ηλικίας άνω των 3.500 ετών.

Στο πνεύμα αυτό και με αφορμή την γιορτή του Άϊ Γιώργη του Μεθυστή, η Περιφέρεια Κρήτης, το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, καλούν όλους στις Αρχάνες την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 20:00, στη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον παραδοσιακό οίνο, καθώς όπως αναφέρεται, το κρασί δεν είναι μόνο προϊόν, αλλά και φορέας πολιτισμού, με τη μουσική να λειτουργεί σαν γέφυρα από τους Μινωίτες έως το σήμερα.

Η μουσική εκδήλωση,”Συμπόσιον” με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Μαραμή και τους συνεργάτες του θα γίνει στο κέντρο σεμιναρίων & εκπαίδευσης «ΔΙΑΣ» των Αρχανών όπου και θα παρουσιαστεί ένας κύκλος 12 τραγουδιών με θέμα τον Οίνο και τον Έρωτα, μέσα από διαφορετικές εποχές της ελληνικής ποίησης, αναδεικνύοντας την πολιτισμική και συμβολική αξία του κρασιού, στην αδιάκοπη πορεία της ελληνικής γλώσσας στο μάκρος των αιώνων.

Μελοποιείται: αρχαία, ελληνιστική, βυζαντινή, δημοτική, φαναριώτικη, μεσοπολεμική και σύγχρονη ελληνική ποίηση. Ποιήματα και κείμενα των: Ανακρέοντα, Eυαγγελιστή Ιωάννη, Αθ. Χριστόπουλου, Γ. Δροσίνη, Κ. Π. Καβάφη, Κ. Κρυστάλλη, Λ. Πορφύρα, Ν. Λαπαθιώτη, Ν. Καζαντζάκη, Γ. Ρίτσου και ερμηνεύονται σε αφηγηματική πρόζα κείμενα των: Ομήρου, Εύβουλου Πλάτωνα και άλλων.

Η επιλογή στίχων από τον πνευματικό τρύγο του εκάστοτε ποιητή, προβάλλει κορυφαία κι αιώνια σύμβολα όπως το κρασί, τον έρωτα, το αμπέλι, το σταφύλι, τον Διόνυσο, τα οποία έρχονται κι επανέρχονται μέσα στο μουσικό ταξίδι αλλάζοντας κάθε φορά ρόλο και σκηνικό. Η χαρά του τρύγου (Κ. Κρυστάλλης) εναλλάσσεται με τον ερωτισμό (Ν. Λαπαθιώτης), το χιούμορ της μέθης (Αθ. Χριστόπουλος) με την τρυφερή εμφάνιση της Παναγιάς (Γ. Ρίτσος), ο ενοχικός αισθησιασμός (Κ. Π. Καβάφης) με την πραότητα της κάθαρσης (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο) και το πάθος της ελευθερίας του ανθρώπου (Ν. Καζαντζάκης).

Το “Συμπόσιον” του Δημήτρη Μαραμή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητά του, συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια συνεχών παρουσιάσεων σε διάφορους τόπους στη χώρα, συνδεδεμένους με τον οίνο και το αμπέλι, από την πρώτη του εκτέλεση το 2015 στο Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή της Μακεδονίας.

Ερμηνεύουν: Nίκος Κύρτσος – Μέλα Γεροφώτη

βιολί: Κωνσταντίνος Παυλάκος

πιάνο: Δημήτρης Μαραμής