Ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί, Υποστράτηγος και επίσημος εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Αλί Μοχαμάντ Ναΐνι, σκοτώθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχασε τη δημόσια φωνή του. Ο υποστράτηγος Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, επίσημος εκπρόσωπος Τύπου του IRGC και κεντρικό πρόσωπο της στρατιωτικής επικοινωνίας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια μιας από τις εντονότερες συγκρούσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, σκοτώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης στις 20 Μαρτίου 2026.

Ο θάνατός του αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για την ανώτερη στρατιωτική και επικοινωνιακή ηγεσία του Ιράν, μετά από σειρά απωλειών υψηλού προφίλ από την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου.

Ποιος ήταν ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί

Ο Ναϊνί δεν ήταν διοικητής πεδίου μάχης, αλλά ο άνθρωπος που, όπως επισημαίνεται, μετέφερε την αφήγηση του Ιράν προς τον κόσμο. Με τον βαθμό του υποστράτηγου, υπηρετούσε από τον Ιούλιο του 2024 ως εκπρόσωπος και αναπληρωτής διευθυντής δημοσίων σχέσεων του IRGC, της ισχυρότερης και πιο ιδεολογικά φορτισμένης στρατιωτικής οργάνωσης της χώρας, που υπάγεται απευθείας στον Ανώτατο Ηγέτη.

Ο ρόλος του εκπροσώπου δεν είναι τυπικός. Σε μια τόσο κρίσιμη σύγκρουση, ο εκπρόσωπος αποτελεί το θεσμικό πρόσωπο που διαμορφώνει το εσωτερικό ηθικό, στέλνει μηνύματα στους αντιπάλους και καθοδηγεί τη δημόσια αφήγηση του πολέμου. Ο Ναϊνί είχε αποκτήσει αυξανόμενη προβολή τις τελευταίες εβδομάδες, από την έναρξη της επιχείρησης.

Ήταν επίσης συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Ιμάμ Χοσεΐν, το στρατηγικό και ακαδημαϊκό ίδρυμα του IRGC στην Τεχεράνη, όπου εκπαιδεύονται αξιωματικοί σε επιστήμες άμυνας, στρατηγική διαχείριση και επαναστατική ιδεολογία.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του τις τελευταίες εβδομάδες

Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Ναϊνί εμφανιζόταν τακτικά στην ιρανική κρατική τηλεόραση, μεταφέροντας επίσημα την οπτική της Τεχεράνης για την πορεία του πολέμου. Το μήνυμά του ήταν σταθερό: το Ιράν μπορούσε να αντέξει παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή και διατηρούσε ουσιαστική αποτρεπτική ισχύ παρά τις αρχικές απώλειες.

Προειδοποιούσε ότι κάθε περαιτέρω επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές ή πολιτικές υποδομές θα οδηγούσε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στην περιοχή. Οι δηλώσεις του έλαβαν νέα βαρύτητα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και την ιρανική απάντηση με πυραυλική επίθεση στις εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ.

Δεν είναι σαφές αν οι τοποθετήσεις του αντικατόπτριζαν πραγματική στρατιωτική αξιολόγηση ή αν στόχευαν κυρίως στην ενίσχυση του εσωτερικού ηθικού και στην αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων. Ωστόσο, επρόκειτο για την επίσημη θέση του IRGC, την οποία εξέφραζε με συνέπεια.

Η σημασία του θανάτου του πέρα από το πρόσωπο

Η εξόντωση ενός στρατιωτικού εκπροσώπου δεν ισοδυναμεί επιχειρησιακά με την απώλεια ενός διοικητή. Ο Ναϊνί δεν διοικούσε στρατεύματα ούτε χειριζόταν οπλικά συστήματα. Παρ’ όλα αυτά, η απώλειά του έχει βαθύτερη σημασία.

Καταδεικνύει ότι η στοχοποίηση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεπερνά τα στρατιωτικά κέντρα και αγγίζει πλέον την ηγεσία και το επικοινωνιακό δίκτυο του Ιράν. Ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Χαμενεΐ σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων, ενώ ακολούθησαν επιθέσεις σε ανώτατους αξιωματούχους και στρατιωτικούς. Τώρα, η απώλεια του εκπροσώπου του IRGC επιβεβαιώνει ένα μοτίβο αποδόμησης της κρατικής συνοχής του Ιράν.

Παράλληλα, δημιουργεί ένα επικοινωνιακό κενό τη στιγμή που η ιρανική κοινή γνώμη χρειάζεται καθοδήγηση. Η κρατική τηλεόραση έχει αποτελέσει βασικό εργαλείο διαχείρισης της κοινής γνώμης, παρουσιάζοντας τον πόλεμο ως αμυντικό αγώνα και προβάλλοντας την ανθεκτικότητα της χώρας. Η απώλεια του προσώπου που εκπροσωπούσε αυτή τη γραμμή επικοινωνίας συνιστά σημαντικό πλήγμα.

Η αλυσίδα απωλειών στην ιρανική ηγεσία

Ο θάνατος του Ναϊνί εντάσσεται σε μια σειρά απωλειών κορυφαίων στελεχών από την έναρξη των συγκρούσεων. Την πρώτη ημέρα σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ — γεγονός που προκάλεσε βαθιά πολιτική κρίση. Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει αμφιλεγόμενη διεθνώς.

Ακολούθησαν επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε ανώτερους διοικητές του IRGC και στον Αλί Λαριτζανί, έναν από τους πιο έμπειρους πολιτικούς του ιρανικού κατεστημένου. Τώρα, το IRGC χάνει και τη δημόσια φωνή του.

Η συσσώρευση αυτών των απωλειών αποδυναμώνει όχι μόνο τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν, αλλά και το βάθος της πολιτικής και θεσμικής του ηγεσίας, καθιστώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο ευάλωτη και απρόβλεπτη.

Τι ακολουθεί

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Ναϊνί δεν έχουν αποσαφηνιστεί, πέρα από την ανακοίνωση της κρατικής τηλεόρασης. Δεν είναι γνωστό αν επλήγη στοχευμένα ή αν σκοτώθηκε σε γενικότερη επίθεση κατά εγκαταστάσεων του IRGC.

Το Σώμα των Φρουρών θα ορίσει νέο εκπρόσωπο και η επικοινωνιακή μηχανή του κράτους θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ο πόλεμος, όπως ανακοινώθηκε από ισραηλινούς αξιωματούχους, εισέρχεται στη Δεύτερη Φάση, με επιχειρήσεις που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο θάνατος του Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί υπενθυμίζει ότι η σύγκρουση δεν διεξάγεται μόνο με πυραύλους και drones. Διεξάγεται για τη βιωσιμότητα των ιρανικών θεσμών, των δομών διοίκησης και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων που επιτρέπουν στο κράτος να λειτουργεί υπό συνεχή πίεση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν πως η Τεχεράνη συνεχίζει την κατασκευή πυραύλων

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να κατασκευάζει πυραύλους, απαντώντας έτσι στους ισχυρισμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως το Ιράν έχει χάσει τη δυνατότητα παραγωγής τους.

Ο εκπρόσωπος του IRGC, στρατηγός Αλί Μοχαμάντ Ναεϊνί, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην κρατική εφημερίδα IRAN.

«Η βαθμολογία της βιομηχανίας πυραύλων μας είναι 20 και δεν υπάρχει καμία ανησυχία επ’ αυτού, καθώς παράγουμε πυραύλους ακόμη και σε συνθήκες πολέμου, κάτι που είναι εντυπωσιακό, και δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα αποθέματα», δήλωσε ο στρατηγός.

Σύμφωνα με το ιρανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το 20 αντιστοιχεί σε άριστη βαθμολογία.

Αντιπαράθεση με τον Νετανιάχου

Την Πέμπτη, σε συνέντευξη Τύπου στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου είχε υποστηρίξει πως το Ιράν δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων.

«Είμαστε νικητές, και το Ιράν καταρρέει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η θέση του IRGC για τη συνέχιση του πολέμου

Ο εκπρόσωπος του IRGC τόνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. «Ο λαός αναμένει ο πόλεμος να διαρκέσει έως ότου ο εχθρός εξαντληθεί πλήρως», είπε ο στρατηγός.

Και πρόσθεσε: «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει μόνο όταν η σκιά του πολέμου αποσυρθεί από τη χώρα».

Γκουτέρες: Ίσως και οι δύο πλευρές διέπραξαν εγκλήματα πολέμου

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι τόσο ο συνασπισμός ΗΠΑ–Ισραήλ όσο και το Ιράν ενδέχεται να έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό POLITICO, ο Γκουτέρες ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν υπάρξουν επιθέσεις είτε εναντίον του Ιράν είτε από το Ιράν σε ενεργειακές υποδομές, θεωρώ πως υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύουμε ότι αυτές μπορεί να συνιστούν έγκλημα πολέμου».

Την Τετάρτη, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του ιρανικού κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars.

Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ένας ιρανικός πύραυλος έπληξε το κοίτασμα Ras Laffan στο Κατάρ — τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής LNG παγκοσμίως — προκαλώντας μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου της χώρας κατά 17% για τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της QatarEnergy.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στους εχθρούς του Ιράν: «Η ασφάλεια σας αποτελεί παρελθόν» – ΤΑ ΝΕΑ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους εχθρούς του έθνους, σε γραπτή δήλωσή του προς τον ιρανικό λαό. Ο

«Η Ασφάλεια σας αποτελεί παρελθόν»: Το μήνυμα του Ανώτατου Θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιρανικά μέσα: Νεκρός ο εκπρόσωπος των φρουρών της επανάστασης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νότια Συρία

Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών υποδομών στη νότια Συρία, στοχεύοντας ένα κέντρο διοίκησης και αποθήκες όπλων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε αυτό που ο στρατός χαρακτήρισε ως «επιθέσεις κατά Δρούζων αμάχων από τις συριακές αρχές» στην περιοχή Ας-Σουγουέιντα, την Πέμπτη.

Μέχρι στιγμής, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA και η συριακή κυβέρνηση δεν έχουν αναγνωρίσει ή σχολιάσει τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

Οι τελευταίες εξελίξεις με μια ματιά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν με ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας και οδηγίες στους πολίτες να εισέλθουν σε προστατευμένους χώρους.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά από τρεις ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν, με θραύσματα να πέφτουν στη Χάιφα χωρίς θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Mina Al Ahmadi μετά από επίθεση με drones, με τμηματικό κλείσιμο εγκαταστάσεων χωρίς τραυματισμούς.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ενεργοποίησαν αντιαεροπορικές άμυνες, ενώ η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε επτά drones.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν αποδεκατίζεται και δεν έχει πλέον ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαβεβαίωσαν ότι η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται στο Ιράν παρά τον πόλεμο.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη νότια Λιβάνη προκάλεσαν τραυματισμούς, με τους νεκρούς από τις 2 Μαρτίου να ξεπερνούν τους 1.000 σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το Πεντάγωνο ζήτησε κονδύλι 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πώληση όπλων 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ΗΑΕ, πέραν των 16,5 δισεκατομμυρίων που ανακοινώθηκαν προηγουμένως.

Το Ιράν διαβεβαιώνει πως η παραγωγή πυραύλων «συνεχίζεται» παρά τον πόλεμο

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται στο Ιράν, την επομένη δηλώσεων από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος κατέστρεψε τις βαλλιστικές δυνατότητες της χώρας.

«Η βαλλιστική βιομηχανία μας αξίζει το άριστα. Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία γι’ αυτό το θέμα, επειδή ακόμα και σε καιρό πολέμου, συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε πυραύλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί-Μοχαμάντ Ναϊνί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την Πέμπτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «δεν έχει πλέον την ικανότητα να παράγει βαλλιστικόυς πυραύλους» ούτε «να εμπολουτίζει το ουράνιο».

Η Νέα Ζηλανδία εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση για τη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες της χώρας σχετικά με τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι όσοι ταξιδεύουν προς ή μέσω της περιοχής «ενδέχεται να μην μπορέσουν να αποχωρήσουν σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι οι Νεοζηλανδοί που βρίσκονται ήδη στην περιοχή καλούνται να αποχωρήσουν άμεσα, «με εμπορική πτήση όσο αυτές παραμένουν διαθέσιμες και εφόσον μπορούν να το πράξουν με ασφάλεια».

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι «αποδεκατίζεται», ενώ πύραυλοι και drones συνεχίζουν να στοχοποιούν κράτη του Κόλπου.

«Κερδίζουμε και το Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε χθες Πέμπτη ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει πλέον «τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο», ούτε «να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

«Νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι φαντάζεται ο κόσμος», πρόσθεσε χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Την 21η ημέρα του πολέμου, οι δηλώσεις αυτές φάνηκαν να καθησυχάζουν τις αγορές. Στη Γουόλ Στριτ το χρηματιστήριο έκλεισε με μικρή πτώση και οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν ελαφριά μείωση στις ασιατικές αγορές, με την τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να υποχωρεί περί τα 107 δολάρια.

Στα μέτωπα αυτού του πολέμου, που έχει γίνει περιφερειακός, τα πλήγματα συνεχίζονται σήμερα, ημέρα του Νορούζ, του περσικού νέου έτους, και του Έιντ αλ Φιτρ στη Σαουδική Αραβία και στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες. Στο Ιράν, χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι σιίτες, η γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα της νηστείας του Ραμαζανιού έχει οριστεί για αύριο Σάββατο.

Νυχτερινά χτυπήματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Πάνω από 1.000 οι νεκροί από τις 2 Μαρτίου

Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στη νότια Λιβάνη, προκαλώντας πολλούς τραυματισμούς, σύμφωνα με την κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία της χώρας, National News Agency (NNA).

Η NNA μετέδωσε ότι «μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού εχθρού πραγματοποίησαν επιδρομές τα ξημερώματα, πλήττοντας τις πόλεις Μπαφλίγε και Χανίν στις περιοχές Τύρου και Μπιντ Τζμπέιλ», προσθέτοντας πως ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν ακόμη πέντε πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα, οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις έχουν στοχεύσει επίσης την πρωτεύουσα Βηρυτό, την πόλη Βάαλμπεκ στα ανατολικά και τη Σιδώνα στα νότια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 1.001 ανθρώπων από τις 2 Μαρτίου, ανάμεσά τους 79 γυναίκες, 118 παιδιά και 40 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Πάνω από 2.584 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Στάρμερ: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πιέζει οικονομικά τις οικογένειες

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι κατανοεί την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από την αύξηση του κόστους διαβίωσης, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να οδηγήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την προστασία των οικογενειακών προϋπολογισμών και τη μείωση των επιβαρύνσεων. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η εξεύρεση διαπραγματευτικής λύσης με το Ιράν αποτελεί την καλύτερη διέξοδο, προκειμένου να αποτραπεί νέα άνοδος τιμών και να διασφαλιστεί η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές.

ΗΠΑ: Κατάσχεση τεσσάρων domains που φέρονται να συνδέονται με ιρανικό δίκτυο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην κατάσχεση τεσσάρων διαδικτυακών domains που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέονται με ιρανικό δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι, η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση περιορισμού της κυβερνοδραστηριότητας που αποδίδεται στην Τεχεράνη.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η κατάσχεση αποτελεί μέρος μιας «συνεχιζόμενης προσπάθειας να διαταραχθούν οι επιχειρήσεις hacking και τα σχέδια διακρατικής καταστολής που διεξάγει το Υπουργείο Πληροφοριών και Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Οι τελευταίες εξελίξεις με μια ματιά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν και την ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας, με οδηγίες προς τους πολίτες να εισέλθουν σε προστατευμένους χώρους.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά από τρεις ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν, με την τελευταία λίγο πριν τις 03:00, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Θραύσματα έπεσαν στη Χάιφα και σε προάστιό της χωρίς θύματα, ενώ η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον υποδομών του Ιράν στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Mina Al Ahmadi μετά από επίθεση με drones, με τμηματικό κλείσιμο εγκαταστάσεων χωρίς τραυματισμούς.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ενεργοποίησαν τις αντιαεροπορικές άμυνές τους για αντιμετώπιση πυραυλικών επιθέσεων.

Το Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα από ιρανική επίθεση προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη χωρίς θύματα.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε επτά drones σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της.

Το Πεντάγωνο ζήτησε κονδύλι 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο κατά του Ιράν, με τον Χέγκσεθ να δηλώνει ότι απαιτείται σημαντική χρηματοδότηση.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πώληση όπλων 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ΗΑΕ, πέραν των 16,5 δισεκατομμυρίων που ανακοινώθηκαν προηγουμένως.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ασφάλεια της Κύπρου αφορά όλη την ΕΕ, επαινώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη διαχείριση της κατάστασης.

Ο Μακρόν πρότείνε δημιουργία πλαισίου του ΟΗΕ για αποστολή ασφαλείας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε άμεσα μέτρα κατά των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, με τη φον ντερ Λάιεν να αναφέρει αύξηση 30% στις τιμές φυσικού αερίου.

Το Ιράν επέβαλε περιορισμούς στις διελεύσεις των συνόρων με την Τουρκία, με αποτέλεσμα μείωση κατά ένα τρίτο των Ιρανών που εισέρχονται στη χώρα.