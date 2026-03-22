Πόλεμος στο Ιράν: Τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από ιρανικά πλήγματα

Κατά την τέταρτη εβδομάδα του πολέμου, σημειώθηκαν πλήγματα σε πυρηνικές υποδομές με τον Τραμπ να προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν και θα αφανίσουν» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν «ανοίξει πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, οι ΗΠΑ «θα πλήξουν και θα καταστρέψουν τις ενεργειακές τους εγκαταστάσεις»

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που «μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο»

Δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν το βράδυ της Παρασκευής προς τη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία που χρησιμοποιείται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, κανένας δεν έπληξε τη βάση

Αυτό συνέβη αφού το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε την ίδια ημέρα ότι θα επιτρέψει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε βάσεις στη Μέση Ανατολή για «συλλογική αυτοάμυνα»

Η Υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ επέμεινε το Σάββατο ότι η Βρετανία δεν σύρεται σε πόλεμο, ενώ ο Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε στους Κύπριους συμμάχους ότι μια βάση στο νησί «δεν θα εμπλακεί» στη συμφωνία ΗΒ–ΗΠΑ

Πάνω από 100 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν σε δύο επιθέσεις το βράδυ του Σαββάτου, στις νότιες πόλεις Αράντ και Ντιμόνα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την κατάσταση «ένα πολύ δύσκολο βράδυ» για το Ισραήλ

Οι επιθέσεις διέφυγαν της ισραηλινής αντιαεροπορικής άμυνας, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα, καθώς σημειώθηκαν κοντά σε μία από τις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας

Αυτό έρχεται μετά την επίθεση στη δική του πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού στο Νατάνζ του Ιράν·

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «αποκλιμάκωσης» του πολέμου, λιγότερο από μία ώρα αφού είπε: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός»

Ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε ότι τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν θα «κλιμακωθούν σημαντικά» αυτή την εβδομάδα, εγείροντας ερωτήματα για το πόσο ευθυγραμμισμένες είναι οι θέσεις τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «άλλα έθνη» θα πρέπει να επιτηρούν τα Στενά του Ορμούζ και χαρακτήρισε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «δειλούς» για την έλλειψη στήριξης στις προσπάθειες επαναλειτουργίας των στενών, παρά το ότι επανειλημμένα επέμεινε ότι οι ΗΠΑ ούτε χρειάζονται ούτε θέλουν βοήθεια

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν υψηλές μετά τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Ιράν και το Κατάρ, αλλά η τελευταία αύξηση έχει υποχωρήσει από τα 119 δολάρια το βαρέλι για το Brent την Πέμπτη σε περίπου 107 δολάρια το πρωί της Παρασκευής. Πριν τον πόλεμο, η τιμή ήταν περίπου 72 δολάρια

Ιράν: Τα Στενά είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς μας

Το Ιράν επέμεινε εκ νέου ότι η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή για όλα τα πλοία εκτός από όσα συνδέονται με «εχθρούς του Ιράν».

Ο Άλι Μουσαβί, εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) του ΟΗΕ, πρόσθεσε ότι η διέλευση από το πέρασμα είναι δυνατή, εφόσον υπάρξει συντονισμός με την Τεχεράνη για ζητήματα ασφάλειας και προστασίας.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε στο Ιράν 48 ώρες για να «ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ» τα Στενά.

Ο Μουσαβί υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον IMO για την προστασία της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr.

«Η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα για το Ιράν», πρόσθεσε. «Ωστόσο, η πλήρης παύση της επιθετικότητας, καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη, είναι πιο σημαντικές».

Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου;

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ εκτιμά ότι ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος.

Η HRANA, της οποίας τα στοιχεία έχουν αποδειχθεί γενικά αξιόπιστα σε προηγούμενες συγκρούσεις, αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 3.230 θανάτους.

Αυτοί κατανέμονται ως εξής:

1.406 άμαχοι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 210 παιδιά,

1.167 μέλη των ενόπλων δυνάμεων,

657 μη ταξινομημένοι θάνατοι.

Πολλοί τραυματίες στο Ισραήλ από επίθεση του Ιράν

Κατά την 23η ημέρα του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι επιθέσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το Ιράν έπληξε δύο φορές χθες Σάββατο το νότιο Ισραήλ προκαλώντας ζημιές και πολλούς τραυματίες.

Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο κατοικημένη περιοχή στη Ντιμόνα, μια πόλη όπου βρίσκεται στρατηγικό κέντρο πυρηνικής έρευνας στην έρημο Νεγκέβ, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Το δεύτερο εξαπολύθηκε εναντίον της πόλης Αράντ και προκάλεσε τον τραυματισμό 84 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 10 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε.

Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα να πλήξει υποδομές κλειδί στη Μέση Ανατολή, απαντώντας αμέσως στο τελεσίγραφο που της έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Το Ιράν αμέσως απάντησε: αν η Ουάσινγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

