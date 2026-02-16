Αναζήτηση
Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ: Ερχονται καταιγίδες και θυελλώδη μποφόρ – Οι περιοχές σε πορτοκαλί συναγερ

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Λέσβου – Χίου, ενώ νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός.

Σύμφωνα με το Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η ΕΜΥ, αύριο θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο:

  • στην Ηπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

  • στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

  • στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

  • στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

  • στο Ιόνιο και στα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) αύριο μέχρι το μεσημέρι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (18/2) βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

  • στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο αύριο από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης δυτικοί 9 μποφόρ.

 

ΠΗΓΗ: GOODNET

