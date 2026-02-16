Αναζήτηση
ΑΑΔΕ: Εργασίες για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026, ποιες λειτουργίες υποβολής δήλωσης Ε9 δεν θα είναι διαθέσιμες την Πέμπτη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τις εφαρμογές και τις ώρες διακοπής.

Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα εξής:

Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης – ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026.

Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου, όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2025, θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

 

http://protothema.gr

Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ: Ερχονται καταιγίδες...

0
Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα το...

Στον Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης – Μιλάει...

0
Εκτάκτως στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης...

Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ: Ερχονται καταιγίδες...

0
Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα το...

Στον Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης – Μιλάει...

0
Εκτάκτως στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης...
ΠΚ team
ΠΚ team
