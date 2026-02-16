Αναζήτηση
Στον Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης – Μιλάει σε Μεντιλίμπαρ και παίκτες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εκτάκτως στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης και τα λέει με παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Την πύλη του αθλητικού κέντρου του Ολυμπιακού στο Ρέντη πέρασε πριν από λίγη ώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων σύμφωνα με πληροφορίες ήδη μιλά με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές.

Έχει τον τρόπο του ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Και οι επισκέψεις του όλα αυτά τα χρόνια έχουν την δική τους… ιστορία σε κρίσιμα σημεία της εκάστοτε αγωνιστικής σεζόν. Έχει αξία μάλιστα να αναφέρουμε μια λεπτομέρεια: Σήμερα στο καλεντάρι της ομάδας υπήρχε προγραμματισμένο «ρεπό».

Έρχεται απο μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Και φυσικά μετρά αντίστροφα για την αφετηρία των μαχών με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν με θέα το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

To timing λοιπόν μοιάζει δεδομένα ως το σημαντικότερο της φετινής σεζόν σε μια συγκυρία που οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν ώθηση δίχως να ξεχνούν το αυτονόητο: Ότι κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Η άφιξη του προέδρου λοιπόν στον Ρέντη μοιάζει απο μόνη της ιδιαίτερη.

Tim de Craene: Γιατί απέσυρα τη δημοπρασία των φωτογραφιών της Καισαριανής – Δρομολογεί διαδικασίες το ΥΠΠΟ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
