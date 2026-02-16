Tim de Craene: Γιατί απέσυρα τη δημοπρασία των φωτογραφιών της Καισαριανής – Δρομολογεί διαδικασίες το ΥΠΠΟ

Ο Tim de Craene εξήγησε τους λόγους που διέκοψε τη δημοπρασία φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Ο Tim de Craene, Βέλγος ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Crain’s Militaria, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να διακόψει τη δημοπρασία των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, σε δήλωσή του στην εφημερίδα Καθημερινή, ενώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σημείωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι δρομολογούνται διαδικασίες από το ΥΠΠΟ.

Ολόκληρη η δήλωσή του ιδιοκτήτη των φωτογραφιών:

Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητης ιστορικής φύσεως και σοκαρίστηκα βαθιά από τον βανδαλισμό του μνημείου χθες στην Καισαριανή. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα που προκαλεί η υπόθεση μπορεί να είναι έντονα και λυπούμαι επίσης που το ζήτημα πολιτικοποείται.

Από τη στιγμή που η υπόθεση έλαβε διαστάσεις στα ελληνικά ΜΜΕ χθες, έχουν επικοινωνήσει μαζί μου πάρα πολλοί ιδιώτες συλλέκτες, εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την αγορά των φωτογραφιών. Παρότι εκτιμώ το ενδιαφέρον, θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση έως τώρα για πώλησή τους. Παραμένω ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού.

Παράλληλα, ζητώ με σεβασμό η νομική κυριότητα των φωτογραφιών από εμένα να αναγνωριστεί και να μεταχειριστεί με τον ανάλογο σεβασμό. Ηδη έχουν διαμοιραστεί ευρέως επεξεργασμένες φωτογραφίες, στις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά της προστασίας των δικαιωμάτων μου, ακόμη και παραμορφώνοντας κάποια πρόσωπα των θυμάτων, προκαλώντας έτσι συζητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των φωτογραφιών».

Κακλαμάνης: Αν δεν υπάρχουν κωλύματα, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει

Δήλωση για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο «φως» από την εκτέλεση των 200 από τους ναζί στην Καισαριανή έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η δήλωση Κακλαμάνη

«Η Βουλή δεν έχει καμία δουλειά είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά. Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ.

Εγώ θα ζητήσω την πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των προέδρων ώστε: Να ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών. Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».

Ο Δήμος Καισαριανής για τον βανδαλισμό στο Μνημείο των 200 εκτελεσθέντων

Την ίδια ώρα τον βανδαλισμό του μνημείου όπου αναγράφονται τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 καταδικάζει, με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Καισαριανής και τονίζει πως η δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση και στην αναβάθμιση του ιστορικού τόπου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα».

«Η ιστορική μνήμη δεν σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης», προσθέτει η Δήμος Καισαριανής.

Νωρίτερα, με άλλη ανακοίνωση για τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, ζήτησε «…με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο ΚΚΕ που μέσα από τις γραμμές του αγωνίστηκαν και έπεσαν με υψωμένη τη γροθιά τους, για να έχει πρόσβαση ο λαός και η νεολαία μας».