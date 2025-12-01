Νέος «πονοκέφαλος» για την Airbus – Εντοπίστηκε ελάττωμα στην άτρακτο δεκάδων αεροσκαφών

Προηγούμενο Άρθρο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Τέλος τα αδελφομοίρια,...
Τι φέρνει η νέα εποχή στις κληρονομιές. Μετά από οκτώ...
Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο...
Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», αφού έγινε «λαγός» στην...
Μαρισύνη Στρατάκη: Το “χρυσό” κορίτσι από το Αρκαλοχώρι κατέρριψε Πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών
Συγχαρητήρια από τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου. Νέο πανελλήνιο...
Εφιάλτης στην Κρήτη: Μπήκαν στο σπίτι του, τον μαχαίρωσαν και άρπαξαν 7.000€ και το αυτοκίνητο!
Στιγμές τρόμου έζησε 55χρονος στο Νιόχωρι Αποκορώνου, όταν δύο...
Το πρώτο σιτάρι που παράγει μόνο του λίπασμα για την καλλιέργειά του
Πιο φιλικό στο περιβάλλον και μικρότερο κόστος παραγωγής. Επιστήμονες στο...
