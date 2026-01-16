No Face στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στο Πειραματικό Θέατρο

Το No Face είναι μία σολο χορευτική παράσταση για τη βία που πηγάζει από κοινωνικά στερεότυπα φύλου. Ένα σώμα που έχασε την ταυτότητά του μέσα στο τραύμα, μια σκιά του εαυτού του, όπου οι σκέψεις και οι μνήμες υπάρχουν κάθε στιγμή, ακούραστες και ασταμάτητες.

Η παράσταση επικεντρώνεται στη διαδικασία ανάρρωσης, στην υπέρβασης για την αντιμετώπιση της αλήθειας, στην εύρεση ενός ασφαλούς χώρου και στην επικοινωνία.

Αυτά και άλλα θέματα σχετικά με τη βία και τα κοινωνικά στερεότυπα για τα φύλα, αποτελούν τους πυλώνες της κινησιολογικής έρευνας του No Face. Μέσα από τον χορό, η σιωπή αποκτά εικόνα και η αλήθεια βρίσκει τον δρόμο της προς την ασφάλεια και την επικοινωνία.

Συντελεστές

• Χορογραφία και ερμηνεία: Θάλεια Αγαπάκη

• Μουσική, δραματουργία, χειρισμός ήχου: Leonardo Gaipa

• Σχεδιασμός φωτισμού, χειρισμός φωτισμού: Guilhierme Mota

• Υλοποίηση σκηνογραφίας: Ivana Duarte

• Μέντορες: Daniela Cruz και Joclecio Azevedo

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ (γενική είσοδος) και 10€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group

• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA

• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS

• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά