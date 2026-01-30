Αναζήτηση
ΝΟΔΕ Ηρακλείου:Το ισχυρό ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι αποδεικνύει η σημερινή του επίσκεψη.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το ενδιαφέρον του για την πρόοδο του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου που εκτελείται στην Κρήτη, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έδειξε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την επίσκεψη του και την συμμετοχή του στην υπογραφή σύμβασης του διαγωνισμού για τα συστήματα αεροναυτιλίας, που πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις.

Το πρωί τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο Γιάννη Χατζηνικολάου, όπου τον ακολούθησαν στο Καστέλι.

Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τοπικούς βουλευτές, στελέχη της αυτοδιοίκησης.

Δήμος Ρεθύμνης:Την τρίμηνη παράταση της θητείας των...

0
Έως τις 31 Μαρτίου του 2026 παρατείνεται η θητεία...

Δήλωση Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για νέο αεροδρόμιο Καστελίου

0
Μετά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο...

Team Πολ. Κρήτης
