Νόμος Κατσέλη – Αρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες – Τι αποφάσισε για κόκκινα δάνεια

Υπέρ των δανειοληπτών και ο εισηγητής – Μειώνονται δραστικά πλέον οι δόσεις των δανείων – Τι είχε προτείνει η επίτιμη πλέον Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Η απόφαση αφορά περί τους 350 χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά σχεδόν καθίστανται άτοκα.

Υπέρ των δανειοληπτών και ο εισηγητής

Υπέρ του υπολογισμού των τόκων στη μηνιαία δόση τάχθηκε και ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση του στην Ολομέλεια, δηλαδή υπέρ της λύσης που ευνοεί τους δανειολήπτες και ειδικότερα.

Το θέμα έφθασε στο ανώτατο δικαστήριο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ενώ δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Στη δίκη που διεξήχθη πριν ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, και η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Ειδικότερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η κυρία Αδειλίνη μεταξύ άλλων είχε σημειώσει πως «βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του».

Αξίζει εδώ να επισημανθεί, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε για τον υπολογισμό των τόκων στα κόκκινα δάνεια, συγκροτήθηκε από περίπου 50 ανώτατους δικαστικούς, όσοι είχαν λάβει μέρος στην εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ Πρόεδρος της διάσκεψης δεν θα ήταν η σημερινή πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, καθώς δεν είχε λάβει μέρος πριν ένα χρόνο στη δίκη που έγινε, και ως εκ τούτου θα πρόεδρος ήταν η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ των δανειοληπτών τάχθηκαν 35 ανώτατοι δικαστικοί και 12 κατά.