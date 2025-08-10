ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε στο ισόγειο από τον 3ο όροφο

Ατύχημα σημειώθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όταν ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο ισόγειο. Διατάχθηκε ΕΔΕ.

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όταν ασανσέρ βρέθηκε στο ισόγειο, από τον 3ο όροφο. Στον ανελκυστήρα μέσα εκείνη την ώρα ήταν εργαζόμενη, η οποία σώθηκε από θαύμα.

Το νοσοκομείο, σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι ο ανελκυστήρας «λειτουργούσε κανονικά» και πως διαθέτει «όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά».

Επίσης ενημερώνει ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του αν. διοικητή του νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Στην ανακοίνωσή του για το περιστατικό, ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου αναφέρει τα εξής:

«Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά, με ασανσέρ νοσοκομείων που πέφτουν ήταν πρόσφατα δύο. Ένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και ένα στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμάκου
Επόμενο άρθρο
Θεσσαλονίκη: Κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατ. ευρώ εντοπίστηκε σε κοντέινερ στο λιμάνι
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως το τέλος του Αυγούστου τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας – «Καμία αμφιβολία ότι τα χρήματα θα επιστραφούν»

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τον γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη, παράδειγμα...

Σεισμός στην Τουρκία: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμών μετά τις καταρρεύσεις κτιρίων

ΠΚ team ΠΚ team -
Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε Λέσβο και Χίο όπου έγινε...

Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την οριστικοποίηση του πακέτου...

Βυθίζεται σκάφος στο Αιγαίο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο σημείο βρίσκεται το πλοίο Blue Star Dellos. Ελικόπτερο...

