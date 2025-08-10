ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμάκου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου.

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμάκου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου για νόθευση συνταγογραφήσεων του αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι: «Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμακευτικού σκευάσματος από ιατρούς Δημόσιου νοσοκομείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, μετά από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποίησαν τους δύο ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους και την πρόσβαση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών έτερης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώληση του σε έτερα άτομα και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Σημειώνεται ότι οι συνταγογραφήσεις εκτελέστηκαν εν αγνοία των εν λόγω ασθενών αλλά και των ιατρών της έτερης κλινικής. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

 

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τράπεζες: Οι σημαντικές αλλαγές που θα ισχύουν...

0
Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που θα...

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων σε...

0
Αυξήσεις ενοικίων καταγράφονται στις μεγάλες πόλεις κάνοντας την εύρεση...

Τράπεζες: Οι σημαντικές αλλαγές που θα ισχύουν...

0
Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που θα...

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων σε...

0
Αυξήσεις ενοικίων καταγράφονται στις μεγάλες πόλεις κάνοντας την εύρεση...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τράπεζες: Οι σημαντικές αλλαγές που θα ισχύουν από τη Δευτέρα στις συναλλαγές
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τράπεζες: Οι σημαντικές αλλαγές που θα ισχύουν από τη Δευτέρα στις συναλλαγές

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που θα...

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και...

Ρέθυμνο:Αρχιερατικό Μνημόσυνο Επί τη συμπληρώσει δεκαπέντε ετών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού ΑΝΘΙΜΟΥ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 15...

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST