ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Οι σημαντικές αλλαγές που θα ισχύουν από τη Δευτέρα στις συναλλαγές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που θα τεθεί σε ισχύ από αύριο, προβλέπει ανώτατο όριο χρέωσης ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Kαταργούνται από αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ATM των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται ανώτατο όριο χρέωσης ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου, προβλέπει τις εξής αλλαγές:

*Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

*Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

*Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

*Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.

*Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.

*Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.

*Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμάκου

0
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου. Εξιχνιάστηκε...

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι...

0
H εστίαση αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, παρότι αυξάνει τους...

Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμάκου

0
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου. Εξιχνιάστηκε...

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι...

0
H εστίαση αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, παρότι αυξάνει τους...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ
Επόμενο άρθρο
Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμάκου
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμάκου

ΠΚ team ΠΚ team -
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου. Εξιχνιάστηκε...

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και...

Ρέθυμνο:Αρχιερατικό Μνημόσυνο Επί τη συμπληρώσει δεκαπέντε ετών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού ΑΝΘΙΜΟΥ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 15...

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST