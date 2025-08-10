Τράπεζες: Οι σημαντικές αλλαγές που θα ισχύουν από τη Δευτέρα στις συναλλαγές

Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που θα τεθεί σε ισχύ από αύριο, προβλέπει ανώτατο όριο χρέωσης ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.
Kαταργούνται από αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ATM των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται ανώτατο όριο χρέωσης ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.
Η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου, προβλέπει τις εξής αλλαγές:
*Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
*Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.
*Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.
*Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.
*Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.
*Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.
*Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.
