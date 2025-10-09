Η νόσος Αλτσχάιμερ αντιστράφηκε σε ποντίκια χάρη σε πρωτοποριακή θεραπεία

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Signal Transduction and Targeted Therapy, εισάγει μια νέα προσέγγιση χρησιμοποιώντας τροποποιημένα νανοσωματίδια.
Σε μια σημαντική ανακάλυψη που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις μελλοντικές θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ, παρουσίασε ομάδα επιστημόνων βασισμένη στη νανοτεχνολογία.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Signal Transduction and Targeted Therapy, εισάγει μια νέα προσέγγιση χρησιμοποιώντας τροποποιημένα νανοσωματίδια, που διασχίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και απομακρύνουν τις τοξικές πρωτεΐνες, οι οποίες προκαλούν νευροεκφυλισμό.
Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για την αντιστροφή της νόσου Αλτσχάιμερ
H ερευνητική ομάδα από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών χρησιμοποίησε με επιτυχία βιοσυμβατά νανοσωματίδια για την αποκατάσταση της μνήμης και της γνωστικής λειτουργίας σε ποντίκια με νόσο Αλτσχάιμερ.
Τα σωματίδια σχεδιάστηκαν για να στοχεύουν και να εξουδετερώνουν τις πρωτεΐνες βήτα-αμυλοειδούς (Αβ) και τις ταυ πρωτεΐνες: τα δύο βασικά μόρια που ευθύνονται για τη βλάβη των εγκεφαλικών κυττάρων και την απώλεια μνήμης στο Αλτσχάιμερ.
Μετά από αρκετές εβδομάδες θεραπείας, τα ποντίκια που έλαβαν τη θεραπεία με νανοσωματίδια εμφάνισαν:
Αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην μνήμη και στις μαθησιακές δοκιμασίες
Μείωση των αμυλοειδών πλακών και των μπερδεμένων νημάτων ταυ πρωτεϊνών
Αποκατάσταση της φυσιολογικής νευρωνικής επικοινωνίας
Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεραπεία έκανε περισσότερα από το να επιβραδύνει την ασθένεια: αντέστρεψε την υπάρχουσα βλάβη, αποκαθιστώντας την κανονική λειτουργία του εγκεφάλου στα ποντίκια.
Πώς λειτουργεί η νανοτεχνολογία κατά της νόσου Αλτσχάιμερ
Η πρόκληση στη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ είναι εδώ και καιρό η αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων στον εγκέφαλο. Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός (ΑΕΦ) εμποδίζει τα περισσότερα φάρμακα να φτάσουν στους προσβεβλημένους νευρώνες.
Η μελέτη ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα σχεδιάζοντας νανοσωματίδια που θα μπορούσαν να περάσουν με ασφάλεια μέσω του ΑΕΦ και να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τις τοξικές πρωτεΐνες.
Τα νανοσωματίδια κατασκευάστηκαν με τρεις κύριες λειτουργίες:
Στόχευση: Αναγνωρίζουν και συνδέονται ειδικά με αμυλοειδείς και πρωτεΐνες ταυ.
Εξουδετέρωση: Πυροδοτούν μια αντίδραση που διασπά αυτά τα τοξικά συσσωματώματα.
Νευροπροστασία: Βοηθούν στην μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, επιτρέποντας στους νευρώνες να ανακάμψουν.
Αυτός ο πολύπλευρος σχεδιασμός σημαίνει ότι η θεραπεία απομακρύνει ταυτόχρονα την επιβλαβή συσσώρευση και υποστηρίζει τους φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης, κάτι που τα παραδοσιακά φάρμακα δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν.
Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν θεραπεία.
Με την νανοτεχνολογική προσέγγιση οι επισήμονες πιστεύουν ότι τέτοιες θεραπείες θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα γενιά στοχευμένων θεραπειών ακριβείας για τον εγκέφαλο.
Πριν από την μετάβαση σε δοκιμές σε ανθρώπους, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και της βιοδιασπασιμότητας των νανοσωματιδίων, προσδιορισμό της βέλτιστης δοσολογίας και των οδών χορήγησης καθώς και διασφάλιση συνεπών αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερης κλίμακας έρευνες με ζωικά μοντέλα
Εάν επιβεβαιωθεί, η προσέγγιση θα μπορούσε τελικά να συνδυαστεί με υπάρχοντα φαρμακευτικά σχήματα ή εργαλεία πρώιμης διάγνωσης, προσφέροντας ελπίδα για επιβράδυνση -ή ακόμα και αντιστροφή- της νόσου Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους.
Πηγή: iefimerida.gr