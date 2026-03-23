Ντόναλντ Τραμπ: «Πολύ κοντά σε πενθήμερη παύση πυρός στη Μέση Ανατολή – Παραγωγικές οι συνομιλίες με το Ιράν»

Σε θετικό τόνο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες επαφές με το Ιράν, κάνοντας λόγο για ουσιαστική πρόοδο προς μια προσωρινή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο πλευρών ως «πολύ καλές και παραγωγικές», σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προοπτική πλήρους παύσης των εχθροπραξιών για διάστημα πέντε ημερών. Όπως ανέφερε, οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν δημιουργήσει «πραγματικές προϋποθέσεις» για μια ευρύτερη συμφωνία κατάπαυσης των συγκρούσεων, με τις διαβουλεύσεις να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.