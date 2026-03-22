Οι έξι όροι της ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ – Άγνωστος Χ ο συνομιλητής του

Πρώτο σημείο είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Παράλληλα με τις εκατέρωθεν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μια παρασκηνιακή πρωτοβουλία διαβουλεύσεων εκ μέρους των Αμερικανών.
Σύμφωνα με το Αxioς που φέρνει και τις λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας, η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, με επικεφαλής τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, επεξεργάζεται μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με έξι όρους προς την Τεχεράνη.
Συγκεκριμένα, πρώτος όρος είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ακολουθούν άλλοι πέντε: Η διακοπή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν για πέντε χρόνια, ο μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου, και παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό.
Και τις τρεις αυτές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τις είχε πλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο των δώδεκα ημερών το περασμένο καλοκαίρι.
Φυσικά, η πιθανή ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρά πρωτόκολλα επιτήρησης ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε ανάπτυξη πυρηνικού όπλου και βεβαίως καμία χρηματοδότηση προς τον άξονα της αντίστασης, κυρίως σε Χεζμπολάχ στο Λίβανο, στους Χούθι στην Υεμένη και τη Χαμάς στη Γάζα.
Αν αυτοί οι όροι δύσκολα θα γίνουν αποδεκτοί από την Τεχεράνη, το βασικό πρόβλημα που έχουν οι Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, είναι με ποιόν θα διαπραγματευτούν. Επίσης θεωρούν πως ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοζντάμπα Χαμενεΐ, είναι άφαντος και πλήρως ελεγχόμενος από τους φρουρούς και όχι το αντίθετο ενώ πιστεύουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί είναι στην ουσία ένας απλός διαβιβαστής μηνυμάτων.
Μέσα σε αυτή την αυστηρά ελεγχόμενη από τους φρουρούς εξουσία δεν έχουν, όπως αφήνουν να εννοηθεί, με ποιόν να συνομιλήσουν, να βρουν δηλαδή συνομιλητή με πιο μετριοπαθές προφίλ,που θα μπορούσε όμως να επηρεάσει τη στάση του Ιράν.
Η ομάδα του Τραμπ, ωστόσο, υπολογίζει στην πίεση του πολέμου και εκτιμά ότι ακόμα και το τωρινό καθεστώς, εάν επιβιώσει, θα αναγκαστεί να προσέλθει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, στο τραπέζι του διαλόγου και μάλιστα με συμβιβαστική διάθεση.
