Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην πόλη Ντιμόνα του Ισραήλ – Τουλάχιστον 47 τραυματίες

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται ένα 12χρονο αγόρι που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού χτυπήθηκε από θραύσματα.
Τουλάχιστον 47 άτομα έχουν τραυματιστεί από επίθεση του Ιράν στην πόλη Ντιμόνα του νοτίου Ισραήλ, καθώς πύραυλος χτύπησε ένα κτήριο στην πόλη.
Στην Ντιμόνα βρίσκεται το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ «Σιμόν Πέρες». Νωρίτερα, ο οργανισμός πυρηνικής ενέργειας του Ιράν ανέφερε ότι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν, αλλά δεν αναφέρθηκε «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών».
Μια γυναίκα περίπου 30 ετών τραυματίστηκε μέτρια από θραύσματα γυαλιού, ενώ 31 ακόμη άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα ή τραυματίστηκαν όταν έπεσαν καθώς έτρεχαν να βρουν καταφύγιο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Άλλα 14 άτομα υπέστησαν νευρικό κλονισμό.
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026
Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Μπεερσεβά.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαιώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας αντέδρασαν, αλλά δεν κατάφεραν να καταρρίψουν τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο.
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026
Σε ένα άλλο χτύπημα που πραγματοποιήθηκε από τον Λίβανο κατά την πτώση θραυσμάτων από την αναχαίτιση πυραύλου προκλήθηκαν ζημιές σε μια πολυκατοικία στην πόλη Μαάλοτ-Ταρσίχα.
בעקבות ירי מלבנון: שלושה פצועים קל מנפילת שברי יירוט במעלות | תיעוד מהזירה@rubih67 pic.twitter.com/n8pl8Xmucg
— כאן חדשות (@kann_news) March 21, 2026
Πέντε άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά με την ισραηλινή υπηρεσία έκτακτων αναγκών να αναφέρει ότι οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από θραύσματα.
