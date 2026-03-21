ΔΙΕΘΝΗ

Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην πόλη Ντιμόνα του Ισραήλ – Τουλάχιστον 47 τραυματίες

Από: ΠΚ team

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται ένα 12χρονο αγόρι που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού χτυπήθηκε από θραύσματα.

Τουλάχιστον 47 άτομα έχουν τραυματιστεί από επίθεση του Ιράν στην πόλη Ντιμόνα του νοτίου Ισραήλ, καθώς πύραυλος χτύπησε ένα κτήριο στην πόλη.

Στην Ντιμόνα βρίσκεται το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ «Σιμόν Πέρες». Νωρίτερα, ο οργανισμός πυρηνικής ενέργειας του Ιράν ανέφερε ότι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν, αλλά δεν αναφέρθηκε «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών».

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται ένα 12χρονο αγόρι που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού χτυπήθηκε από θραύσματα.

Μια γυναίκα περίπου 30 ετών τραυματίστηκε μέτρια από θραύσματα γυαλιού, ενώ 31 ακόμη άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα ή τραυματίστηκαν όταν έπεσαν καθώς έτρεχαν να βρουν καταφύγιο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Άλλα 14 άτομα υπέστησαν νευρικό κλονισμό.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Μπεερσεβά.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαιώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας αντέδρασαν, αλλά δεν κατάφεραν να καταρρίψουν τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο.

Σε ένα άλλο χτύπημα που πραγματοποιήθηκε από τον Λίβανο κατά την πτώση θραυσμάτων από την αναχαίτιση πυραύλου προκλήθηκαν ζημιές σε μια πολυκατοικία στην πόλη Μαάλοτ-Ταρσίχα.

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά με την ισραηλινή υπηρεσία έκτακτων αναγκών να αναφέρει ότι οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από θραύσματα.

 

Πηγή: http://ertnews.gr

ΠΚ team
ΠΚ team
