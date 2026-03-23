Μη επανδρωμένα seasats επιτηρούν τον κόλπο της Σούδας – Διαθέτουν ραντάρ, κάμερες, sonar και αισθητήρες

Ρεπορτάζ: Παντελής Γαΐτσης
Με πλωτά drones επιτηρείται το τελευταίο διάστημα, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κόλπος της Σούδας. Τέσσερα σκάφη περιπολούν διαρκώς για την ασφάλεια της ΝΑΤΟϊκής Βάσης στο Μαράθι.
Όλα έχουν ανοιχτό το σύστημα εντοπισμού τους και είναι ορατά από εφαρμογές τύπου MarineTraffic στο διαδίκτυο. Η περιπολία τους δεν είναι στα στενά όρια του κόλπου της Σούδας, αλλά βγαίνουν και προς τα έξω, φτάνοντας μέχρι και τις Καλύβες, όπως φαίνεται στη σχετική φωτογραφία.
Πρόκειται για μικρά ρομποτικά σκάφη χωρίς πλήρωμα που κινούνται μόνα τους στη θάλασσα και συλλέγουν δεδομένα ή κάνουν επιτήρηση.
Λειτουργούν χωρίς πλήρωμα και χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες και προηγμένα συστήματα πλοήγησης ώστε να κινούνται αυτόνομα, να αποφεύγουν εμπόδια και να εκτελούν συγκεκριμένες αποστολές που έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων.
Ορισμένα μοντέλα μπορούν να τροφοδοτούνται ακόμη και με ηλιακή ενέργεια, γεγονός που τους επιτρέπει να παραμένουν στη θάλασσα για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες χωρίς επιστροφή στη βάση.
Κινούνται αυτόνομα με GPS και τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν άνεμο, ηλιακή ενέργεια ή μικρούς κινητήρες, στέλνουν δεδομένα μέσω δορυφόρου σε πραγματικό χρόνο, διαθέτουν ραντάρ, κάμερες, sonar και αισθητήρες.
Στην περίπτωση της Βάσης της Σούδας χρησιμοποιούνται για ναυτική επιτήρηση και δη στρατιωτική αποστολή επιτήρησης περιοχής ενδιαφέροντος.
Ποιο είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείται στη Σούδα
Πρόκειται για το Quickfish της εταιρίας SeaSats, που είναι το ταχύτερο που διαθέτει.
Ο σχεδιασμός του το καθιστά γρήγορο στην κατασκευή και απλό στη συντήρηση.
Χρειάζεται μόνο 3 ημέρες εκπαίδευσης. Και η ισχυρή πρόωσή του σημαίνει ότι μπορεί να ξεπεράσει τους 35 κόμβους.
Καθελκύεται εξ αποστάσεως από αποβάθρα ή αγκυροβόλιο, μπορεί να παρακολουθεί, να αναχαιτίζει και να αναγνωρίζει οπουδήποτε, από λιμάνια έως ωκεανούς.
Η εσωτερική πλατφόρμα drone του μπορεί να επεκτείνει την παρουσία και τις δυνατότητές του για πιο στενές επιθεωρήσεις ή ως επίδειξη δύναμης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ