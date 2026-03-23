Στο επίκεντρο η τουριστική εξυπηρέτηση στο λιμάνι Ρεθύμνου

Συνάντηση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνου με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, κ. Θεοδωράκη, με αντικείμενο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμένα Ρεθύμνης και την εξυπηρέτηση του τουριστικού ρεύματος στον χώρο ευθύνης του Λιμενικού ταμείου.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο συνάδελφος και μέλος του Συνδέσμου, κ. Ιάκωβος Παττακος, έμπειρο τουριστικό στέλεχος και επαγγελματίας στον τομέα των μεταφορών, με πολυετή παρουσία και ουσιαστική γνώση των αναγκών του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των τουριστικών δραστηριοτήτων και την εμπειρία των επισκεπτών του Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη:

δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών των εκδρομών προς Σαντορίνη στον χώρο του ILS,
βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής στην είσοδο του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής,
διατήρησης της απρόσκοπτης λειτουργίας του χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο εμπορικό λιμάνι, χωρίς επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου έδειξε κατανόηση ως προς τα ζητήματα που τέθηκαν και αναγνώρισε τη σημασία τους για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά, μέσα από θεσμικό διάλογο και συνεργασία, στην επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τον τουρισμό και την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής.

 

Τουρισμός για όλους 2026: Πότε ανοίγει η...

0
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» ανοίγει σύντομα, προσφέροντας...

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Τελετουργικές πράξεις...

0
Από την Παρασκευή 27 Μαρτίου έως την Κυριακή 29...

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

