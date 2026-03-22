Αναζήτηση
ΔΙΑΤΡΟΦΗΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στο Αρκαλοχώρι – Όλα έτοιμα για το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Σύλλογος Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, διοργανώνει για 12η χρονιά το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη γαστρονομική παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης.

Το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση, αφιερωμένη στην αυθεντική κουζίνα του νησιού, στις σπάνιες παραδοσιακές συνταγές και στα λαογραφικά έθιμα που τις συνοδεύουν.

Μέσα από τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και φορέων από κάθε γωνιά της Κρήτης, αναδεικνύεται η βαθιά σχέση της κρητικής διατροφής με τη γη, την ιστορία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου.

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης:

Σάββατο 1 Αυγούστου 2026

Στην έδρα του Συλλόγου ΦΕ.Κ.Κ., στους Αποστόλους Πεδιάδος, θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα αφιερωμένη στις ρίζες, τις μνήμες και τις γεύσεις της αγροκτηνοτροφικής κουζίνας της Κρήτης.

Κυριακή 2 Αυγούστου 2026

Στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου θα πραγματοποιηθούν οι κεντρικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Παραδοσιακά μαγειρέματα

  • Βιωματικά εργαστήρια

  • Έκθεση υφαντικής τέχνης

  • Μαγειρικές δράσεις για παιδιά με τη συμμετοχή γιαγιάδων της περιοχής

  • Μουσικά ακούσματα και παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, που πλαισιώνουν τη γαστρονομική εμπειρία και αναδεικνύουν τη ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα του τόπου

Παράλληλα, στον συνεδριακό χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου θα πραγματοποιηθεί θεματική εσπερίδα με θέμα: «Η αυθεντική αγροτική κουζίνα της Κρήτης», με έμφαση στη διατροφική αξία των άγριων βρώσιμων χόρτων, του ελαιολάδου και των οσπρίων, με τη συμμετοχή επιστημόνων, ιατρών και διατροφολόγων.

Κάλεσμα Συμμετοχής

Ο Σύλλογος Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς από κάθε γωνιά της Κρήτης να συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας τοπικές συνταγές και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως το τέλος Ιουνίου, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 690 886 3716

cretancuisinefestival@gmail.com

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST