Κρήτη: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στο Αρκαλοχώρι – Όλα έτοιμα για το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας

Ο Σύλλογος Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, διοργανώνει για 12η χρονιά το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη γαστρονομική παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης.
Το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση, αφιερωμένη στην αυθεντική κουζίνα του νησιού, στις σπάνιες παραδοσιακές συνταγές και στα λαογραφικά έθιμα που τις συνοδεύουν.
Μέσα από τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και φορέων από κάθε γωνιά της Κρήτης, αναδεικνύεται η βαθιά σχέση της κρητικής διατροφής με τη γη, την ιστορία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου.
Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης:
Σάββατο 1 Αυγούστου 2026
Στην έδρα του Συλλόγου ΦΕ.Κ.Κ., στους Αποστόλους Πεδιάδος, θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα αφιερωμένη στις ρίζες, τις μνήμες και τις γεύσεις της αγροκτηνοτροφικής κουζίνας της Κρήτης.
Κυριακή 2 Αυγούστου 2026
Στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου θα πραγματοποιηθούν οι κεντρικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, οι οποίες περιλαμβάνουν:
-
Παραδοσιακά μαγειρέματα
-
Βιωματικά εργαστήρια
-
Έκθεση υφαντικής τέχνης
-
Μαγειρικές δράσεις για παιδιά με τη συμμετοχή γιαγιάδων της περιοχής
-
Μουσικά ακούσματα και παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, που πλαισιώνουν τη γαστρονομική εμπειρία και αναδεικνύουν τη ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα του τόπου