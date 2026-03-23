Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ ́τρίμηνο του 2025.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε οδούς της πόλης, στο πλαίσιο του έργου:

«Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία», του Δήμου Ηρακλείου.

3. Διαπίστωση επάρκειας των Επανορθωτικών Μέτρων του Οικονομικού Φορέα ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού (Τμήμα Α ́- από Ίδης έως Γιαμαλάκη)– ΥΠΟΕΡΓΟ 1» για την ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

4. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων εργασιών του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου».

5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

6.Έγκριση επικαιροποίησης του εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπηρεσίας για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3 « Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι, ΤΜΗΜΑ Β».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση και προώθηση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, στο Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από λοιπές αντικαταβολές, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2026 στον Δήμο Ηρακλείου.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση και προώθηση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός) διάρκειας 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2026 στον Δήμο Ηρακλείου.

9. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης της Β ́ και Γ ́ δόσης το έτος 2026 για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου εμβαδού 374,00 μ2, στο Ο.Τ. 1386 της περιοχής «Ατσαλένιο» του Δήμου Ηρακλείου.

10. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 250.000,00 € από τον Α.Λ.Ε 055.2420989124 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο «Λειτουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου με ίδιους πόρους» οικονομικού έτους 2026.

11. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 826.275,21€ από τον ΑΛΕ εξόδων 255.2420989142 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειου, με τίτλο «Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ (έξοδα μισθοδοσίας, λοιπές λειτουργικές δαπάνες) από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021 – 2027» οικονομικού έτους 2026.

12. Εξειδίκευση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Α.Λ.Ε. 000.2420989001 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες» για την καταβολή τελών υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, για την υποβολή ενστάσεων και για την υποβολή αιτήσεων εσφαλμένων εγγραφών του Δήμου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

13. Εξειδίκευση ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Α.Λ.Ε. 000-2710989005 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη (χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από Εθνικό Κτηματολόγιο και από τα Υποθηκοφυλακεία)» για την απόκτηση πιστοποιητικών, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων, αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικών διαγραμμάτων από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

14. Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΑΛΕ 0002420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

15. Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΑΛΕ 0002420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

16. Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΑΛΕ 0002420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

17. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Α.Λ.Ε. 000.2420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

18. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Α.Λ.Ε. 000.2420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

19. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

20. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

21. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

22. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων.

23. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής -Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

24. Μεταφορά Ατομικής θέσης ΑΜΕΑ από την οδό Κονδυλάκη έναντι του αρ. 34 στην οδό Λάππα, αρ.6, περιοχή «Μασταμπά» Δήμου Ηρακλείου.

25. Παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Καρίας αρ.144, στη Νέα Αλικαρνασσό.