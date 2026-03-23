Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στο Ηράκλειο: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού ΚΕΠ και η σύζυγός του!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος εκμετάλλευσης αλλοδαπών στο Ηράκλειο, καθώς προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού ΚΕΠ και η σύζυγός του, μετά τις απολογίες τους ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα.
Ο 50χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση» και ότι τα οικονομικά στοιχεία που τους αποδίδονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως φέρεται να ανέφερε, τα χρήματα στους λογαριασμούς τους είναι περιορισμένα, ενώ απέρριψε πλήρως και τις κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων, λέγοντας πως δεν είχαν καμία εμπλοκή με το Πακιστάν και λειτουργούσαν στο πλαίσιο νόμιμων δραστηριοτήτων.
Παρά τους ισχυρισμούς τους, οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι συντρέχουν λόγοι προφυλάκισης.
Έντονη ήταν η φόρτιση έξω από τα δικαστήρια, με τη σύζυγο του κατηγορούμενου να καταρρέει, παρουσιάζοντας εικόνα νευρικού κλονισμού, ενώ απομακρύνθηκε υποβασταζόμενη από αστυνομικούς.
Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση:
-
δύο Πακιστανοί, που φέρονται ως μεσάζοντες, έχουν επίσης προφυλακιστεί
-
οι λεγόμενοι «εικονικοί εργοδότες» αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική παρουσία σε Α.Τ. και χρηματικές εγγυήσεις)