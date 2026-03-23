«Κρητική Διατροφή 2.0»: Συνέδριο-τομή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και θεσμικός Οδικός Χάρτης για τη στρατηγική κερδοφορία της Κρήτης

Με απόλυτη επιτυχία και τη συμμετοχή παραγωγικών δυνάμεων του νησιού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου «Κρητική Διατροφή 2.0: Από την Παράδοση στη Στρατηγική Κερδοφορία», που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της Creta Food & Drink Expo στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Το συνέδριο ξεχώρισε για την πρωτοποριακή του μεθοδολογία, καταργώντας τους τυπικούς μονολόγους και υιοθετώντας μια δυναμική δομή επτά θεματικών ενοτήτων. Συμμετείχαν ενεργά οι Βουλευτές Ηρακλείου, οι οποίοι δεν λειτούργησαν ως απλοί ομιλητές, αλλά ως συντονιστές-ερευνητές, συνομιλώντας με εκπροσώπους της αγοράς και εξάγοντας πρωτογενή συμπεράσματα για τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Η διοργάνωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την παρουσία και ενεργό συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, των Βουλευτών Ηρακλείου, κ.κ. Λευτέρη Αυγενάκη, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, Μάξιμου Σενετάκη και Χάρη Μαμουλάκη, καθώς και του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου. Οι θεσμικοί εκπρόσωποι δεσμεύτηκαν για τη μετατροπή των συμπερασμάτων του συνεδρίου σε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας ότι η Κρήτη οφείλει να περάσει από την «εξαγωγή προϊόντων» στην «εξαγωγή πιστοποιημένης ταυτότητας». Το συνέδριο κατέληξε σε έναν σαφή οδικό χάρτη παρεμβάσεων, τον οποίο δεσμεύθηκαν να προωθηθούν άμεσα προς την Κυβέρνηση και περιλαμβάνει: • 1.Agri-Fast-Track & Σιωπηρή Έγκριση: Νομοθετική πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων σε 30 ημέρες. • 2.Brand Crete Authority: Ίδρυση ανεξάρτητου φορέα για τη θωράκιση των “Cretan Standards” και την πάταξη των ελληνοποιήσεων, μέσω Blockchain ιχνηλασιμότητας. • 3.Agri-Logistics Hub στο Καστέλλι: Σύνδεση της παραγωγής με το νέο διεθνές αεροδρόμιο για τη δραστική μείωση του εξαγωγικού κόστους. • 4.Ανασχεδιασμός Μεταφορικού Ισοδυνάμου: Διεκδίκηση για άμεση καταβολή και επέκταση του μέτρου, όπως ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. • 5.Ρήτρα Εντοπιότητας 60%: Θεσμική σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή μέσω κινήτρων για τα ξενοδοχεία που απορροφούν κρητικά προϊόντα. Κατά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, δήλωσε ότι «Δεν πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός ακόμη συνεδρίου, αλλά για την έναρξη μιας νέας εποχής για την κρητική παραγωγική αλυσίδα. Αποκωδικοποιήσαμε την αλήθεια της αγοράς και διαμορφώσαμε έναν οδικό χάρτη που δεν θα μείνει στα χαρτιά. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καθιστά τη “Κρητική Διατροφή 2.0” θεσμό, δημιουργώντας ένα Μόνιμο Παρατηρητήριο που θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Πολιτείας. Η υπεραξία του κόπου του Κρητικού παραγωγού πρέπει και θα μείνει στην Κρήτη». Ο Τόμος Πρακτικών του συνεδρίου, ο οποίος περιλαμβάνει την πλήρη αποκωδικοποίηση των προτάσεων, θα παραδοθεί επίσημα στα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Κρήτης τις προσεχείς ημέρες.