«Ο χρόνος τελειώνει»: Ανασχηματισμό έως και πρόωρες εκλογές «βλέπουν» στην ΝΔ

Από ανασχηματισμό έως και πρόωρες εκλογές «βλέπουν» στην ΚΟ της ΝΔ. Στο θέατρο Θησείο παίζεται η παράσταση «Ημερη – Η ανατομία μιας πτώσης» βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Φιοντόρ Ντοστογέφσκι. Ο πρωταγωνιστής, ένας σαραντάχρονος ενεχυροδανειστής, παντρεύεται μια πολύ νέα κοπέλα και προσπαθεί να τη διαμορφώσει μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιό του. Να συγκεντρώσει μια περιουσία 30.000 ρουβλίων για να αποσυρθούν στην εξοχή και μόνο τότε να της δείξει την αγάπη του, και μάλιστα με τόκο. Αντί για την ευγνωμοσύνη που περιμένει να εισπράξει, βρίσκεται να διαχειρίζεται την αυτοκτονία της συζύγου του, ενώ ο χρόνος που πίστευε ότι θα ήταν άφθονος αποδείχθηκε φενάκη. Στο ενεχυροδανειστήριο των μεγάλων προσδοκιών που είναι η πολιτική, ο χρόνος είναι εξίσου απατηλός. Για παράδειγμα, τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μια περίοδος στην οποία η κυβέρνηση προϊδέαζε ότι θα μπορούσαν να αναληφθούν τολμηρές πρωτοβουλίες, καθώς και η ελληνική κοινή γνώμη εμφανιζόταν πιο δεκτική από άλλες εποχές. Το «παράθυρο ευκαιρίας» έκλεισε όταν φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ αλλά και από υπερπατριωτικούς κύκλους άρχισαν να μιλούν για μειοδοσία. Ο αναξιοποίητος χρόνος έγινε ρομφαία και τώρα η κυβέρνηση κατατρύχεται, μέσω διεθνούς αναταραχής, από την αγωνία τι θα γίνει αν ο Τραμπ στρέψει την προσοχή του στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιον σύμμαχο θα ευνοήσει, την Ελλάδα ή την Τουρκία, και μέχρι πού είναι διατεθειμένη να προχωρήσει η Αθήνα, όταν η σχέση της με την Αγκυρα διέπεται από τη στρατηγική σχέση της με το Ισραήλ; Προσδοκίες και φόβοι Εχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες, όταν οδεύοντας προς το τέλος της δεύτερης θητείας του τοκίζει όχι μόνο τις προσδοκίες αλλά και τους φόβους μιας μερίδας της κοινωνίας; Στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: Το 51% θέλει πρόωρες εκλογές, το 61% πολιτική αλλαγή, η οικονομική κατάσταση αξιολογείται σταθερά αρνητικά από το 62% (Metron Analysis). «Στην οικονομική πολιτική η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, αλλά προχωρά φοβικά, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι ξένες επενδύσεις που θα έκαναν τη διαφορά» εκτιμά κορυφαίος υπουργός. Ωστόσο, το 48% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση ποιο κόμμα τού προσφέρει προοπτική και το 23% σιγουριά (Pulse) και το κόμμα στο οποίο επενδύουν οι πολίτες εξακολουθεί να είναι η ΝΔ. Παράλληλα, η κυβέρνηση συγκεντρώνει μεγάλη δυσαρέσκεια όπως δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων και η νέα άνοδος του αντισυστημισμού, στον οποίο ηγούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενες στα ίδια ακροατήρια χωρίς να είναι σαφές ποια θα πάρει το πάνω χέρι. Αλλά η άνοδός τους, όπως και η κατάσταση στο ΠαΣοΚ, το οποίο βυθίζεται στην εσωστρέφεια και αυτοκτονεί, συντηρούν τον ξανοστισμένο υμέναιο της κυβέρνησης με την κοινωνία. Βελόνα στα άχυρα Την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου παίζει ξανά το φθαρμένο χαρτί των μεγάλων μεταρρυθμίσεων ως την ολοκλήρωση του σχεδίου, το 2031, το ΠαΣοΚ ασχολείται με τη βελόνα του και πώς θα αλλάξει αρχηγό, αντί να αντιμετωπίσει τα βαθιά του προβλήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θέλει να αφήσει το κακό κλίμα να σέρνεται μέχρι το συνέδριο και σκοπεύει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στην Πολιτική Γραμματεία της μεθεπόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, η επίκληση προοδευτικών συμμαχιών βάζει στο κάδρο τον Τσίπρα, τον Φάμελλο, τον Χαρίτση, τον Τσακαλώτο, την Κωνσταντοπούλου, μια διόλου ελκυστική ομάδα για τους μετριοπαθείς κεντρώους ψηφοφόρους που θα έπρεπε το ΠαΣοΚ να προσελκύει κοντά του. Στο ερώτημα της Metron Analysis για τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, στους κεντρώους ψηφοφόρους οι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Κουτσούμπας έχουν έκαστος ποσοστό 30%. Ενώ όμως ο Μητσοτάκης κυριαρχεί στον χώρο της Κεντροδεξιάς (75%) και της Δεξιάς (55%), ο Ανδρουλάκης στην Κεντροαριστερά έχει χαμηλότερο ποσοστό (35%) από τον Φάμελλο (45%) και τον Κουτσούμπα (47%) και στην Αριστερά περιορισμένη διείσδυση (15%). Αφήνει έτσι ενέχυρο τα περιουσιακά στοιχεία του σε άλλα κόμματα. Ακόμη και πρόωρες κάλπες Η εσωτερική κρίση ελλοχεύει και στη ΝΔ. Αν τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών δεν είναι αυτά που περιμένει, η μάχη διαδοχής που σοβεί στο εσωτερικό της θα ξεσπάσει ασυγκράτητη. Η ενδεχόμενη περιδίνηση του ΠαΣοΚ και της ΝΔ ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εκλογών θα έχει απροσδιόριστες συνέπειες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Σε αυτό έγκειται η ανησυχία όσων, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεωρούν ότι «τα νούμερα δεν βγαίνουν» και ότι «η πόλωση θα χτυπήσει κόκκινο». Στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα διακινούνται σενάρια για επικείμενο ανασχηματισμό, αλλά και πιο ενδιαφέροντα για πρόωρες εκλογές σε συνδυασμό με αλλαγή του εκλογικού νόμου, που έχει απορρίψει ο Πρωθυπουργός. Φαίνεται όμως ότι στελέχη του επιτελείου του στέλνουν αμφίσημα μηνύματα για το ενδεχόμενο αύξησης του πλαφόν εισόδου στη Βουλή από 3% σε 5%, ώστε να περιοριστούν τα μικρά κόμματα και να διευκολυνθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης. Η πίεση από τους βουλευτές είναι συνεχής, καθώς οι περισσότεροι θεωρούν λυτρωτική μια «προεκλογική ΔΕΘ» με κάλπες εντός του φθινοπώρου. «Δεν αντέχουμε άλλον τέτοιον χειμώνα. Ο χρόνος μας τελειώνει» προειδοποιούν.