Ο Δήμος Ηρακλείου για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την απώλεια του τέως Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Δημήτρη Σταμάτη:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο του πρώην Υπουργού και τέως Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δημήτρη Σταμάτη.

Ο Δημήτρης Σταμάτης, ως Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συνεργάστηκε στενά με το Δήμο Ηρακλείου προσφέροντας τις γνώσεις και την αμέριστη στήριξή του. Πίστευε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις δυνατότητες και την αξία της δράσης της για τις τοπικές κοινωνίες. Ήταν εκείνος που κατεξοχήν έστρεψε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκφράζω την λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».