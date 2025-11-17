ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την απώλεια του τέως Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Δημήτρη Σταμάτη:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο του πρώην Υπουργού και τέως Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δημήτρη Σταμάτη.

Ο Δημήτρης Σταμάτης, ως Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συνεργάστηκε στενά με το Δήμο Ηρακλείου προσφέροντας τις γνώσεις και την αμέριστη στήριξή του. Πίστευε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις δυνατότητες και την αξία της δράσης της για τις τοπικές κοινωνίες. Ήταν εκείνος που κατεξοχήν έστρεψε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκφράζω την λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00

0
Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00 Δεν εφησυχάζουμε ποτέ όταν...

Χανιά:Έκθεση για τα 100 χρόνια από τη...

0
«Μίκης Θεοδωράκης, η μνήμη στην ψηφιακή εποχή» #DigitalMikis Ο Μίκης...

Ηράκλειο:Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00

0
Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00 Δεν εφησυχάζουμε ποτέ όταν...

Χανιά:Έκθεση για τα 100 χρόνια από τη...

0
«Μίκης Θεοδωράκης, η μνήμη στην ψηφιακή εποχή» #DigitalMikis Ο Μίκης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για παιδιά Ρομά στον Δήμο Χανιών
Επόμενο άρθρο
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα...

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Μιλάνο. Η Αφή...

Ηράκλειο:Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00 Δεν εφησυχάζουμε ποτέ όταν...

Χανιά:Έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με τη χρήση καινοτόμου ψηφιακής τεχνολογίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Μίκης Θεοδωράκης, η μνήμη στην ψηφιακή εποχή» #DigitalMikis Ο Μίκης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST