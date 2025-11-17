Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για παιδιά Ρομά στον Δήμο Χανιών

Το Παράρτημα ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο Υγείας Χανιών και με το 1ο &2ο ΤΟΜΥ Χανίων διοργανώνουν δράση προληπτικής ιατρικής για παιδιά ΡΟΜΑ.

Συγκεκριμένα η δράση θα γίνει την Τρίτη 18 Νοέμβριου 9:00-13:00 στο Παράρτημα ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας που βρίσκεται στη Σούδα οδός Εθν. Βενιζέλου 6 και αφορά περίπου 60 ανήλικα παιδιά Ρομα έως 14 ετών που είναι καταγεγραμμένα από το Κέντρο, για τα οποία θα γίνει έλεγχος των βιβλιαρίων από τους παιδιάτρους καθώς και εγγραφή των παιδιών σε προσωπικό παιδίατρο.

Μέσα από τη συνεργασία των υπηρεσιών επιδιώκεται η συστηματική παρακολούθηση της υγείας των παιδιών και η περαιτέρω υποστήριξη των οικογενειών τους.