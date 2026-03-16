Ο Δήμος Πλατανιά ζητά άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος

Παπουτσάκης

Την άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, επισημαίνοντας το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η υπηρεσία.

Στην επιστολή του ο δήμαρχος αναδεικνύει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης στην περιοχή, τονίζοντας ότι ο Δήμος Πλατανιά αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση δήμο της Κρήτης και έναν από τους μεγαλύτερους της χώρας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 51 πρώην κοινότητες, περίπου 130 ενεργούς οικισμούς και συνολική έκταση που προσεγγίζει τα 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά εκτείνεται από το οροπέδιο του Ομαλού έως τα Νωπήγεια και από το Κολυμπάρι έως την Αγία Μαρίνα, καλύπτοντας μια ιδιαίτερα εκτεταμένη ζώνη, η οποία περιλαμβάνει σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το Φαράγγι της Σαμαριάς, που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

Ωστόσο, παρά τη μεγάλη γεωγραφική έκταση και την έντονη τουριστική δραστηριότητα, το Αστυνομικό Τμήμα διαθέτει σήμερα παρούσα δύναμη μόλις 20 αστυνομικών, όταν η οργανική του δύναμη προβλέπει 42 στελέχη. Η σημαντική αυτή έλλειψη προσωπικού δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην αποτελεσματική αστυνόμευση και στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών της περιοχής.

Ο δήμαρχος Πλατανιά προτείνει, ως άμεση λύση, την προσωρινή ενίσχυση του Τμήματος μέσω αποσπάσεων αστυνομικών από άλλες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όταν οι ανάγκες αστυνόμευσης αυξάνονται σημαντικά λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα επισημαίνει ότι η παρουσία δοκίμων αστυφυλάκων, αν και βοηθητική, δεν επαρκεί για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της περιοχής. Όπως τονίζει, η ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αστυνόμευση, αλλά και για τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των κατοίκων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών που δέχεται κάθε χρόνο ο Δήμος Πλατανιά.

