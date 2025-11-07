Ο Καζαντζάκης δημοσιογράφος

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του καθηγητή Κ. Δημάδη.
Μία ολοκληρωμένη έρευνα για τη δημοσιογραφική διαδρομή του μεγαλύτερου Έλληνα συγγραφέα των νεότερων χρόνων
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του διακεκριμένου μελετητή της ελληνικής λογοτεχνίας, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου κ. Κωνσταντίνου Δημάδη, που περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη έρευνα για τη δημοσιογραφική διαδρομή του μεγαλύτερου Έλληνα συγγραφέα των νεότερων χρόνων, Νίκου Καζαντζάκη.
Πρόκειται για ένα πολύτιμο κείμενο με το οποίο ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει το δημοσιογραφικό – ταξιδιωτικό έργο του μεγάλου κρητικού συγγραφέα, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα της ζωής του εργάστηκε ως δημοσιογράφος – ανταποκριτής σε μεγάλες εφημερίδες της εποχής.
Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη φωτίζει όχι μόνο την αρθρογραφία του Κρητικού συγγραφέα, αλλά και μιαν ολόκληρη εποχή.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ο Νίκος Καζαντζάκης και η πολιτική, μέσα από δημοσιογραφικά και ταξιδιωτικά του κείμενα» και περιλαμβάνει εισαγωγικό σημείωμα του αείμνηστου δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Ψιλάκη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η έκδοση.
Οι πρώτες δημοσιεύσεις των θεματικών δημοσιογραφικών κειμένων του Νίκου Καζαντζάκη (1883-1957), σε συνέχειες στον αθηναϊκό Τύπο, είναι οι γραπτοί μάρτυρες των φάσεων που διέτρεξε η ιδεολογική και κοινωνική διαμόρφωση του στοχαστή Καζαντζάκη, κατά την περίοδο 1925-1946.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και την περίοδο που ο Ν. Καζαντζάκης από τον τόπο της άτυπης εξορίας του στη Γαλλία, ζητούσε με επιστολές του την ανανέωση του διαβατηρίου του από τις ελληνικές Αρχές.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι επισημάνσεις του κ. Δημάδη για τις ανταποκρίσεις του Ν. Καζαντζάκη από τη σοβιετική Ρωσία, σχετικά με την πολιτική, οικονομική και μορφωτική επικαιρότητα του σοβιετικού καθεστώτος το 1925, για τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο κατά το πρώτο εξάμηνο της εξέλιξής του, για το οδοιπορικό του «ένα ταξίδι εις την Πελοπόννησον», αλλά και για τα κείμενά του για την Αγγλία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Με τα κείμενά του αυτά, ο Καζαντζάκης απέδωσε σημαίνουσες όψεις της ελληνικής εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής σε αποφασιστικές στιγμές της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ού αιώνα.
Η αυθεντικότητα και ο χαρακτήρας της «μαρτυρίας εποχής» που αντιπροσωπεύουν οι πρώτες δημοσιεύσεις των λεγόμενων δημοσιογραφικών κειμένων του στον αθηναϊκό Τύπο, εξασφαλίζουν στον ερευνητή ως υλικό το προβάδισμα στον χώρο της ιστορικής και φιλολογικής έρευνας έναντι των ταξιδιωτικών του βιβλίων, η συγγραφή των οποίων ακολούθησε.
Σήμερα, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η αυτοτελής φιλολογική έκδοσή τους, με τον απαιτούμενο ιστορικό και πραγματολογικό σχολιασμό.
Για να είναι σε θέση ο σύγχρονος αναγνώστης να γνωρίσει και ανάλογα να εκτιμήσει την ιδεολογική στάση που διαμόρφωσε, και διά του Τύπου υπηρέτησε, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, απέναντι σε αποφασιστικά γεγονότα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα.
Η έκδοση του βιβλίου (240 σελίδων) έγινε από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών η «Γκουβερνιώτισσα», στον οποίο ο συγγραφέας Κώστας Δημάδης παραχώρησε τα συγγραφικά του δικαιώματα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ