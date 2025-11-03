Ξενάγηση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο, ολοκληρώνει την παρουσίαση της έκθεσης ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΦΟΡΑΣ / WHAT YOU WEAR IS WHAT YOU ARE, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.
Από την πρώτη στιγμή η έκθεση δέχτηκε τη θερμή ανταπόκριση του κοινού. Η μεγάλη προσέλευση και το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, υπογραμμίζουν την αξία του περιεχόμενου της έκθεσης.
Με αφορμή αυτή την απίστευτα ζεστή υποδοχή που δεχτήκαμε από το κοινό θα θέλαμε να γιορτάσουμε μαζί και να αποχαιρετήσουμε την έκθεση με μία τελευταία φιλική ξενάγηση, μια ωραία ευκαιρία για να τα πούμε ξανά από κοντά.
Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Μ.Σ.Τ. Κρήτης, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00, στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, στην οδό Μεσολογγίου 32.
Λίγα λόγια για την έκθεση
Η έκθεση διερευνά την αμφίδρομη σχέση της μόδας με τη σύγχρονη τέχνη μέσα από έργα 32 καλλιτεχνών και σχεδιαστών, Ελλήνων και ξένων, ακόμα κι’ όταν το ρούχο απουσιάζει. Είναι ένα on going project που ευελπιστεί να καταδείξει πως αυτό το ταυτοτικό στοιχείο, μετουσιώνεται σε έργο τέχνης.
Αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης, το ειδικό αφιέρωμα στη μεγάλη Ρεθύμνια σχεδιάστρια μόδας Σοφία Κοκοσαλάκη με τη διεθνή ακτινοβολία που τίμησε την Ελλάδα απανταχού και που δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς.
Τα έργα της έκθεσης προέρχονται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (ΜΣΤΚ), τον Φορέα Σύγχρονου Πολιτισμού ATOPOS, αίθουσες τέχνης, ιδιωτικές συλλογές και τους καλλιτέχνες.
Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού.
H έκθεση υλοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στο www.cca.gr.
Η είσοδος για την ξενάγηση θα είναι ελεύθερη.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ