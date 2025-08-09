Ο κλάδος του ελαιόλαδου ανακάμπτει – Αισιόδοξοι οι παραγωγοί ελαιολάδου

Ο κλάδος του ελαιόλαδου ανακάμπτει από μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που έχει βιώσει ποτέ, σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της ισπανικής Deoleo, του μεγαλύτερου παραγωγού στον κόσμο.

Η σημαντική συγκομιδή ελιάς, ιδίως στην Ισπανία, συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κλάδο και οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών τόσο του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου όσο και του παρθένου ελαιολάδου στα σούπερ μάρκετ.

Αυτό συνέβη μετά από δύο συνεχόμενες περιόδους χαμηλών αποδόσεων που οδήγησαν σε μια περίοδο εξαιρετικής αναταραχής σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου.

Η Deoleo, κατασκευαστής οικιακών μαρκών ελαιολάδου όπως Bertolli και Carbonell, δήλωσε ότι αναμένει να συνεχιστεί το περιβάλλον των πιο συγκρατημένων τιμών πρώτων υλών καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2025, σύμφωνα με το CNBC.

«Η σημαντική ανάκαμψη της συγκομιδής ελαιολάδου — ιδίως στην Ισπανία — ήδη μεταφράζεται σε πιο σταθερές συνθήκες εφοδιασμού, και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές στην πηγή», δήλωσε ο Cristóbal Valdés, Διευθύνων Σύμβουλος της Deoleo.

«Αν και ενδέχεται να συνεχιστεί κάποια μεταβλητότητα, πιστεύουμε ότι η τάση προς την ομαλοποίηση θα διατηρηθεί» κατέληξε.

«Προσεκτικά αισιόδοξοι»

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς ελαιολάδου προέρχεται από τη Μεσόγειο, με χώρες της νότιας Ευρώπης όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα να συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών του προϊόντος παγκοσμίως.

Η Ισπανία, ειδικότερα, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι η χώρα παρήγαγε 1,41 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ελαιολάδου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2024/2025.

Η παραγωγή, η οποία ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τις προβλέψεις, σημείωσε αύξηση περίπου 65% σε σχέση με τους 855.600 μετρικούς τόνους του προηγούμενου έτους, ενώ πλέον θέμα χρόνου είναι να φανεί πως θα επηρεάσουν την αγορά οι δασμοί 15% των ΗΠΑ.