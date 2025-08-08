Τα προϊόντα που κρατούν ψηλά την σημαία των εξαγωγών

Θετικό πρόσημο στις εξαγωγές καταγράφουν οι περισσότερες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων.
Αύξηση των εξαγωγών τους «είδαν» οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, με το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας -αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή-να κατέχουν τα τρόφιμα.
Αύξηση έως 12,8%
Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου οι τρεις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων που είχαν πτώση ήταν τα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-25,8%) τα Μηχανήματα (-0,7%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -75,9%. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή σημείωσε η κατηγορία ποτά καπνός (12,8%), ακολουθούν τα τρόφιμα με 11,2%, τα βιομηχανικά προϊόντα με 8,4%, τα διάφορα βιομηχανικά με 7,4%, τα λάδια με 4,5%, χημικά 2,8%, ενώ οι εξαγωγες της κατηγορίας πρώτες ύλες παρέμειναν πρακτικά στάσιμες (-0,2%).
Αν δεν υπολογιστούν τα πετρελαιοειδή-καύσιμα, τη μερίδα του λέοντος στις εξαγωγές του εξαμήνου κατέχουν τα τρόφιμα με 4,617 εκατ. ευρώ. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν τα βιομηχανικά προϊόντα με 3.835 εκατ. ευρώ, ακολουθούν τα χημικά με 3.219 εκατ. ευρώ, τα μηχανήματα με 2.409 εκατ. ευρώ, τα διάφορα βιομηχανικά με 1.869 εκατ. ευρώ, οι πρώτες ύλες με 867 εκατ. ευρώ, ποτά και καπνός με 777, 8 εκατ. ευρώ, τα λάδια με 559 εκατ. ευρώ και τα εμπιστευτικά προϊόντα με 65,5 εκατ. ευρώ.
Πώς πήγε ο Ιούνιος
Σχετικά με την πορεία των εξαγωγών τον Ιούνιο του 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, καταγράφονται αυξητικές τάσεις σε 6 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.
Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-29%), Μηχανήματα (-15,3%), Πρώτες Ύλες (-8,3%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-65%).
Αντίθετα, σημαντικά αυξημένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, των Τροφίμων (10,2%), των Βιομηχανικών (4,3%), των Χημικών (4,1%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (18%), των Ποτά και Καπνός (12,5%) και των Λαδιών (3,3%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.
«Άντεξαν» οι εξαγωγές
Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου μειώθηκαν κατά -4,9% και άγγιξαν τα 24,11 δισ. ευρώ από 25,36 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,25 δις. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 18,75 δισ. ευρώ από 17,77 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 974,7 εκ. ευρώ ή κατά 5,5%.
Σχολιάζοντας ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης είχε αναφέρει «πως το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ζει μια νέα εποχή γεωπολιτικών αλλαγών, νέων συνθηκών, πολέμων και παρ’ όλα αυτά οι ελληνικές εξαγωγές άντεξαν στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και κατέγραψαν αύξηση 5,5%, χωρίς πετρελαιοειδή και μείωση -4,9%, με τα πετρελαιοειδή, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024».
Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ελληνικές εξαγωγές – χωρίς τα πετρελαιοειδή – «καταγράφουν μια συνεχιζόμενη αύξηση από την αρχή του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα: Ιανουάριος αύξηση 9,9%, Φεβρουάριος 5,8%, Μάρτιος 6,7%, Απρίλιος -2,7%, Μάιος 9,1% και Ιούνιος 3,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα».
