Ο μισθός δεν βγάζει τον μήνα: Για 6 στους 10 Έλληνες φτάνει μόλις 18 ημέρες

Το πολύ για 18 ημέρες αρκεί ο μισθός για τα 6 στα 10 νοικοκυριά, με την ακρίβεια να ροκανίζει τα εισοδήματα και να αλλάζει την καταναλωτική συμπεριφορά και την καθημερινότητα των Ελλήνων. Μάλιστα η ακρίβεια οδηγεί σε στερήσεις το 54%, καθώς αναγκάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει βασικές ανάγκες, ενώ το 12,1% δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν ούτε για τα απολύτως αναγκαία.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία κάθε άλλο παρά αισιόδοξα είναι, προκύπτουν από την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) για το 2025, τη 14η κατά σειρά, που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη σημασία από τα ευρήματα έχει ότι πλέον καταγράφεται υψηλή οικονομική ανασφάλεια, αφού το 55,7% των νοικοκυριών δεν μπορεί ή δυσκολεύεται πολύ να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο έξοδο 500 ευρώ, ενώ σχεδόν 1 στα 2 εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα χειροτερέψει τον επόμενο χρόνο.

Το γεγονός ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας αναγκάζει περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά να κάνουν περικοπές, ενώ η αδυναμία αποταμίευσης είναι σχεδόν καθολική. Παράλληλα, οι ανισότητες παραμένουν έντονες, με τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Τη χρονιά που πέρασε το 65,5% των νοικοκυριών δαπάνησε περισσότερα χρήματα για τους λογαριασμούς του σπιτιού, 65,2% για είδη διατροφής, ενώ 39,3% δαπάνησε λιγότερα για εξόδους ψυχαγωγίας, 35,2% λιγότερα για ένδυση και υπόδηση. Επίσης, 36,4% καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει ιατρικά έξοδα, 23,2% καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει την πληρωμή του ρεύματος και 20,2% καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα θέρμανσης.

Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν ότι οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων τα επηρέασαν σημαντικά, ενώ 87,5% αξιολογεί ως ανεπαρκή τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ονειρο η αποταμίευση

Οπως είναι αναμενόμενο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αποταμιεύσεις αποτελούν μακρινό όνειρο για τη συντριπτική πλειονότητα, αφού πλέον δεν καταφέρνει να αποταμιεύσει το 83,5% από 81,6% το 2024, με την αδυναμία να είναι σχεδόν καθολική στα χαμηλότερα εισοδήματα (έως 18.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα), ενώ αγγίζει και τα μεσαία και ανώτερα μεσαία εισοδήματα (έως 30.000 ευρώ).

Η μη μηνιαία επάρκεια εισοδήματος είναι εντονότερη για μισθωτούς και συνταξιούχους (63,3% και 62,% αντίστοιχα δηλώνουν ότι το εισόδημά τους δεν επαρκεί έως το τέλος του μήνα), σε σχέση με τα νοικοκυριά που έχουν ως κύρια πηγή εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (το 48,5% δηλώνει ότι δεν επαρκούν έως το τέλος του μήνα).

Και όλα αυτά την ίδια ώρα που όσοι εκτιμούν ότι το 2026 είναι πιο πιθανό να χειροτερέψει η οικονομική κατάστασή τους φτάνει το 49,8%, αυξημένο κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.