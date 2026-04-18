Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε sold out για τον τελικό: «Πάμε να γράψουμε ιστορία»

Εισιτήρια για τον τελικό… τέλος! Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε όπως αναμενόταν το sold out των εισιτηρίων που του αναλογούσαν για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ στις 25 Απριλίου.

«Πάμε να γράψουμε ιστορία», αναφέρει η ομάδα του Ηρακλείου στην σχετική ανάρτηση.

Αναλυτικά: «Η Κρήτη… πάει Βόλο! Ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση! Sold out τα εισιτήρια της ομάδας μας στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Ραντεβού στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για τη μεγάλη, ιστορική “μάχη”.

Οι 8000 Κρητικοί που θα είναι στον Βόλο, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα και όλοι μαζί πάμε να ζήσουμε το όνειρο! Πάμε να γράψουμε ιστορία»!