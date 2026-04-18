Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε sold out για τον τελικό: «Πάμε να γράψουμε ιστορία»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εισιτήρια για τον τελικό… τέλος! Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε όπως αναμενόταν το sold out των εισιτηρίων που του αναλογούσαν για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ στις 25 Απριλίου.

«Πάμε να γράψουμε ιστορία», αναφέρει η ομάδα του Ηρακλείου στην σχετική ανάρτηση.

Αναλυτικά: «Η Κρήτη… πάει Βόλο! Ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση! Sold out τα εισιτήρια της ομάδας μας στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Ραντεβού στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για τη μεγάλη, ιστορική “μάχη”.

Οι 8000 Κρητικοί που θα είναι στον Βόλο, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα και όλοι μαζί πάμε να ζήσουμε το όνειρο! Πάμε να γράψουμε ιστορία»!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST