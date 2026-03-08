Ο πόλεμος μπορεί να φέρει περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες θεωρούν ασφαλή τη χώρα μας και αυτό μπορεί να αλλάξει την εικόνα στην τουριστική σεζόν.
Ανησυχία προκαλεί για τον ελληνικό τουρισμό η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και με τα έως τώρα δεδομένα, δεν φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα οι κρατήσεις για την τουριστική περίοδο.
Η αναμενόμενη επιβράδυνση, ένα «πάγωμα» δηλαδή, καταγράφεται στις κρατήσεις οργανωμένων ταξιδιών από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, ενώ οι προοπτικές για τη θερινή τουριστική περίοδο παραμένουν θετικές, αρκεί να μη συμβεί το απρόοπτο. Πιο σαφής εικόνα για την πορεία της ζήτησης αναμένεται μετά το καθολικό Πάσχα.
Αυτό που παρουσιάζεται ως νέα εξέλιξη είναι ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να βγει κερδισμένη από τις αναταράξεις κι αυτό γιατί οι τουρίστες δεν αποκλείεται να αποφύγουν προορισμούς που βρίσκονται πιο κοντά στη ζώνη της σύγκρουσης.
Μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η «ζημιά» που ενδέχεται να υποστεί η Κύπρος λόγω των τελευταίων εξελίξεων μπορεί να προκαλέσει ντόμινο θετικών εξελίξεων για τη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αυξημένες ακυρώσεις το τελευταίο διάστημα στη Μεγαλόνησο λόγω της όλης κατάστασης και όπως φαίνεται οι τουρίστες θα επιλέξουν ως εναλλακτική λύση την Ελλάδα.
Το θετικό για τη χώρα μας, την ώρα που μπαίνουμε σιγά-σιγά σε τουριστική σεζόν, είναι ότι δεν έχει εμπλακεί στον πόλεμο και οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες συνεχίζουν να τη θεωρούν την Ελλάδα έναν ασφαλή προορισμό.
Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων. Ωστόσο, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η εικόνα ασφάλειας, η υψηλή αναγνωρισιμότητα και η σταθερή ζήτηση από βασικές αγορές.
Θυμίζουμε πως, λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης τουρισμού στο Βερολίνο, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κ. Κυριάκος Κώτσογλου, ανέφερε στο Cretalive πως όλες οι εκτιμήσεις συνέκλιναν στο εξής: υπήρχαν τα στοιχεία ότι θα έχουμε ακόμα μία χρονιά- ρεκόρ για την Κρήτη, εκτός αν συμβεί κάτι κακό, όπως και έγινε. Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις φαίνεται πως επηρεάζονται, σε επίπεδο επισκεπτών, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και η Τουρκία ενώ ήδη χώρες της Ευρώπης έχουν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο.
Ο κ. Κώτσογλου αναφέρει πως μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακυρώσεις, καμία εταιρεία δε σταματάει το πρόγραμμά της, οι κρατήσεις συνεχίζονται αλλά με μειωμένο ρυθμό, παρατηρείται ένα μικρό «πάγωμα».
Cretalive